Forbes объяснил, как репутация и карьера "Канело" напрямую зависят от Головкина

Журнал Fobes объяснил, как репутация и карьера мексиканского боксера Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО) напрямую зависят от казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) , пишет , пишет Vesti.kz





Как известно, 6 мая "Канело" проведет бой со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50-2-1, 32 КО). По мнению издания, это не самый плохой вариант, по крайней мере, с финансовой точки зрения.





"Но поспособствует ли он росту репутации "Канело"? Нет. Только победа над Головкиным (ну или хотя бы бой с ним) смогут восстановить ее и изменить мнение боксерской общественности о том, что Альварес - будучи лидером рейтинга самых прибыльных боксеров в Pound-For-Pound по версии Forbes - избегает Головкина, который идет в этом списке только третьим.





Поспособствует ли бой с Чавесом продвижению карьеры "Канело"? Нет, наверно нет, потому что он будет доминировать. Но принесет ли он большие деньги? Почти наверняка.





Однако цифры PPV-продаж Альвареса идут по нисходящей (его бой с Мигелем Котто в ноябре 2015 года собрал 900 тысяч PPV, с Амиром Ханом в мае прошлого года - 600 тысяч, а сентябрьский поединок с Лиамом Смитом принес около 300 тысяч) и теперь ему нужен "туз в рукаве" в переговорах с Головкиным. Чавес-младший может ему помочь в этом", - пишет Forbes.





Изначально поединок между Головкиным и Альваресом мог состояться в 2016 году, однако мексиканец отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. Тем не менее у боксеров имеется устная договоренность о проведении боя в сентябре 2017 года, и стороны продолжают вести переговоры.





Добавим, что Головкин вернется на ринг 18 марта в Нью-Йорке. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО).



