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Новости за сегодня

Открытие переговоров в Астане может пройти без участия властей и оппозиции Сирии

 

Официальное открытие переговоров по Сирии в Астане пока планируется без участия делегаций правительства и оппозиции Сирии, сообщает ТАСС.

«Пока не ясно, примут ли в открытие переговоров участие представители всех семи сторон, а именно, делегаций правительства и оппозиции», - сказал источник.

В переговорах по Сирии в Астане принимают участие семь сторон: правительство и оппозиция Сирии, страны-гаранты перемирия Россия, Турция и Иран, спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура и посол США в Астане Джордж Крол в качестве наблюдателя. Согласно протоколу, стороны примут участие в официальном открытии встречи в 13:00 по местному времени (10:00 мск).

Делегацию правительства Сирии возглавляет постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, делегацию оппозиции - Мухаммед Аллюш из группировки «Джейш аль-Ислам». В марте 2016 года, на переговорах в Женеве, Джаафари заявлял, что не намерен садиться за один стол с Аллюшем.

 

23 января 2017, 09:59
Источник, интернет-ресурс: ИТАР-ТАСС

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