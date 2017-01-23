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Новости за сегодня

Три страны в Астане работают над итоговым документом по Сирии

 

Делегации России, Ирана и Турции в Астане работают над итоговым документом, сообщил РИА Новости советник-посланник посольства РФ в Казахстане Александр Мусиенко.

«Сейчас все этим и заняты. Именно этим мы заняты, а чем же еще? Именно заключительным документом. Все ради него делается», — сказал он журналистам, посоветовав при этом набраться терпения.

В воскресенье в столице Казахстана проходят трехсторонние консультации делегаций РФ, Турции и Ирана. Во встрече участвуют по три человека от каждой страны, в частности, глава департамента Ближнего Востока МИД РФ Сергей Вершинин и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, замглавы МИД Ирана Хусейн Джабери Ансари и замглавы МИД Турции Седад Онал.

Международная встреча по сирийскому урегулированию в Астане начнется 23 января и, как ожидается, продлится два дня. В столицу Казахстана уже прибыли делегации РФ, Турции и Ирана, а также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

 

23 января 2017, 09:57
Источник, интернет-ресурс: РИА «Новости»

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