В больнице умер еще один пострадавший при крушении Boeing под Бишкеком
23 января 2017, 10:05
В больницах республики остается еще 14 пострадавших.
В больнице умер еще один пострадавший при крушении турецкого Boeing 747, упавшего в районе международного аэропорта "Манас" под Бишкеком, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минздрава республики.
По данным ведомства, 29-летний Рахманов Сагынбек поступил 16 января в крайне тяжелом состоянии с диагнозом: ожог пламенем 3-4 степени туловища, обеих нижних конечностей, ягодицы 45%.
"Несмотря на проведенную интенсивную терапию, гемодиализ и необходимую медикаментозную терапию, состояние оставалось крайне тяжелым. 21 января на фоне аппаратного дыхания произошла остановка дыхания и сердечно-сосудистой системы", — сообщает минздрав КР.
В настоящий момент в больницах республики остается 14 пострадавших в результате авиакатастрофы. Как пояснили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения, "количество госпитализированных ежедневно меняется".
"Несколько человек выписались в связи с улучшением здоровья, однако еще у двух мужчин, первоначально отказавшихся от госпитализации, состояние ухудшилось и они были направлены на стационарное лечение", — сообщила собеседница агентства. Некоторые пострадавшие "переживают тяжелейший посттравматический шок".
Напомним, грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании утром 16 января при заходе на посадку в международном аэропорту "Манас" столицы Киргизии вылетел за пределы взлётно-посадочной полосы и рухнул на поселок дачного кооператива в окрестностях аэропорта. При этом разрушены около 30 домов, погибли все четыре члена экипажа и 32 местных жителя, среди которых 17 детей.
Фото: Sputnik/ Табылды Кадырбеков
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