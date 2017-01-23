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Пропавшую школьницу из Акмолинской области нашли в Шымкенте

23 января 2017, 10:12

Полиция устанавливает обстоятельства, побудившие школьницу уехать без предупреждения в другой город.


В Акмолинской области не вернувшаяся из школы 16-летняя ученица найдена в Южно-Казахстанской области, сообщили в правоохранительных органах.

Как рассказали Sputnik, в Целиноградский РОВД обратились родители 16-летней школьницы. Согласно их заявлению 19 января их дочь 2000 года рождения утром ушла в школу и домой не вернулась. Полиция открыла розыскное дело, были разосланы ориентировки пропавшей школьницы. Оперативники изучили круг общения ученицы.

"Пропавшая несовершеннолетняя была найдена в Шымкенте. Предварительно, школьница уехала с 19-летним парнем, обстоятельства дела устанавливаются", — сообщил собеседник.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Public Domain

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