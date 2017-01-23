Пропавшую школьницу из Акмолинской области нашли в Шымкенте

Полиция устанавливает обстоятельства, побудившие школьницу уехать без предупреждения в другой город.

В Акмолинской области не вернувшаяся из школы 16-летняя ученица найдена в Южно-Казахстанской области, сообщили в правоохранительных органах.





Как рассказали Sputnik, в Целиноградский РОВД обратились родители 16-летней школьницы. Согласно их заявлению 19 января их дочь 2000 года рождения утром ушла в школу и домой не вернулась. Полиция открыла розыскное дело, были разосланы ориентировки пропавшей школьницы. Оперативники изучили круг общения ученицы.





"Пропавшая несовершеннолетняя была найдена в Шымкенте. Предварительно, школьница уехала с 19-летним парнем, обстоятельства дела устанавливаются", — сообщил собеседник.



