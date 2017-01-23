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Внесены изменения в приказ Министра национальной экономики РК «Об утверждении форм заявлений для получения и переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии, форм лицензий и (или) приложений к лицензиям»
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Аннотация к документу: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 ноября 2016 года № 478 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 января 2015 года № 3 «Об утверждении форм заявлений для получения и переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии, форм лицензий и (или) приложений к лицензиям»
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В частности, изменения затронули пункт 1, который изложен в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые формы заявлений для получения и переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии, формы лицензий и (или) приложений к лицензиям:
1) форму заявления юридического лица для получения лицензии и (или) приложения к лицензии, согласно приложению 1 к приказу;
2) форму заявления юридического лица для получения лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью, согласно приложению 2 к приказу;
3) форму заявления юридического лица для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью, согласно приложению 2-1 к приказу;
4) форму заявления физического лица для получения лицензии и (или) приложения к лицензии, согласно приложению 3 к приказу;
5) форму заявления для получения лицензии на экспорт продукции, подлежащей экспортному контролю, согласно приложению 3-1 к приказу;
6) форму заявления для получения лицензии на импорт продукции, подлежащей экспортному контролю, согласно приложению 3-2 к приказу;
7) форму заявления юридического лица для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии, согласно приложению 4 к приказу;
8) форму заявления физического лица для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии, согласно приложению 5 к приказу;
9) форму лицензии, согласно приложению 6 к приказу;
10) форму приложения к лицензии, согласно приложению 7 к приказу;
11) форму приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью, согласно приложению 8 к приказу;
12) форму лицензии на объект, согласно приложению 9 к приказу;
13) форму приложения к лицензии на объект, согласно приложению 10 к приказу;
14) форму лицензии на деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, согласно приложению 11 к приказу;
15) форму приложения к лицензии на деятельность по производству алкогольной продукции, согласно приложению 12 к приказу;
16) форму лицензии на деятельность в сфере игорного бизнеса, согласно приложению 13 к приказу;
17) форму лицензии на экспорт продукции, подлежащий экспортному контролю, согласно приложению 14 к приказу;
18) форму лицензии на импорт продукции, подлежащий экспортному контролю, согласно приложению 15 к приказу;
19) форму приложения к лицензии на экспорт и (или) импорт продукции, подлежащий экспортному контролю, согласно приложению 16 к приказу.»;
Приказ дополнен приложениями: 2-1, 3-1, 3-2, 14, 15 и 16. Также изменения коснулись приложений: 2,7,8.
Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.
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