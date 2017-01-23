В частности, изменения затронули пункт 1, который изложен в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые формы заявлений для получения и переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии, формы лицензий и (или) приложений к лицензиям:

1) форму заявления юридического лица для получения лицензии и (или) приложения к лицензии, согласно приложению 1 к приказу;

2) форму заявления юридического лица для получения лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью, согласно приложению 2 к приказу;

3) форму заявления юридического лица для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью, согласно приложению 2-1 к приказу;

4) форму заявления физического лица для получения лицензии и (или) приложения к лицензии, согласно приложению 3 к приказу;

5) форму заявления для получения лицензии на экспорт продукции, подлежащей экспортному контролю, согласно приложению 3-1 к приказу;

6) форму заявления для получения лицензии на импорт продукции, подлежащей экспортному контролю, согласно приложению 3-2 к приказу;

7) форму заявления юридического лица для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии, согласно приложению 4 к приказу;

8) форму заявления физического лица для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии, согласно приложению 5 к приказу;

9) форму лицензии, согласно приложению 6 к приказу;

10) форму приложения к лицензии, согласно приложению 7 к приказу;

11) форму приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью, согласно приложению 8 к приказу;

12) форму лицензии на объект, согласно приложению 9 к приказу;

13) форму приложения к лицензии на объект, согласно приложению 10 к приказу;

14) форму лицензии на деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, согласно приложению 11 к приказу;

15) форму приложения к лицензии на деятельность по производству алкогольной продукции, согласно приложению 12 к приказу;

16) форму лицензии на деятельность в сфере игорного бизнеса, согласно приложению 13 к приказу;

17) форму лицензии на экспорт продукции, подлежащий экспортному контролю, согласно приложению 14 к приказу;

18) форму лицензии на импорт продукции, подлежащий экспортному контролю, согласно приложению 15 к приказу;

19) форму приложения к лицензии на экспорт и (или) импорт продукции, подлежащий экспортному контролю, согласно приложению 16 к приказу.»;

Приказ дополнен приложениями: 2-1, 3-1, 3-2, 14, 15 и 16. Также изменения коснулись приложений: 2,7,8.

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.