Американец убил жену, приняв её за грабителя

Осознав свою ошибку, 49-летний мужчина бросился на помощь, но было слишком поздно.

В Северной Каролине 49-летний американец принял жену за грабителя, когда она вернулась с работы раньше обычного. Он выстрелил в неё из ружья и ранил в шею , передает , передает Life.ru со ссылкой на местные СМИ.





Осознав ошибку, мужчина попытался оказать помощь супруге. По его словам, перед смертью она сказала: "Я люблю тебя".





Супруги прожили вместе 17 лет, в семье без матери осталось двое детей.



