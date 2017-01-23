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Американец убил жену, приняв её за грабителя

23 января 2017, 10:32

Осознав свою ошибку, 49-летний мужчина бросился на помощь, но было слишком поздно.


В Северной Каролине 49-летний американец принял жену за грабителя, когда она вернулась с работы раньше обычного. Он выстрелил в неё из ружья и ранил в шею, передает Life.ru со ссылкой на местные СМИ.

Осознав ошибку, мужчина попытался оказать помощь супруге. По его словам, перед смертью она сказала: "Я люблю тебя".

Супруги прожили вместе 17 лет, в семье без матери осталось двое детей.

Фото: Facebook

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