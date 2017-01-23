Стандарт организации оказания стоматологической помощи в Республике Казахстан (далее - Стандарт) разработан в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и устанавливает требования к организации оказания медицинской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями.

В частности, медицинская помощь пациентам со стоматологическими заболеваниями оказывается в следующих формах:

1) амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностической помощи;

2) стационарной помощи.

Задачи, функции, правовые и организационные основы оказания стоматологической помощи в Республике Казахстан определены Положением о деятельности организаций здравоохранения, оказывающих стоматологическую помощь в Республики Казахстан, утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 июня 2012 года № 397 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7798).

Штаты организаций здравоохранения, оказывающих стоматологическую помощь, за исключением организаций являющихся государственными предприятиями на праве хозяйственного ведения, товариществами с ограниченной ответственностью, акционерными обществами, устанавливаются в соответствии с типовыми штатами и штатными нормативами организаций здравоохранения, утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2010 года № 238 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6173).

Кабинет профилактики стоматологических заболеваний организуется в медицинских пунктах, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях (центрах семейного здоровья), поликлиниках (сельской, районной, городской), в организациях образования с количеством учащихся менее 800 человек, а также в составе организаций здравоохранения, в которых отсутствует стоматологический кабинет (отделение).

Оказание доврачебной стоматологической помощи в кабинете профилактики стоматологических заболеваний проводит зубной гигиенист и (или) медицинский работник со средним медицинским образованием, прошедший курс переподготовки по специальности «стоматология» и получивший сертификат специалиста «зубной врач», «дантист», «ассистент стоматолога».

Объем клинико-диагностических исследований по уровням оказания стоматологической помощи определяется в соответствии с приложением 1 к настоящему Стандарту.

Врач стоматолог обеспечивает организацию консультативного и лечебно-диагностического процесса при стоматологических заболеваниях в соответствии с клиническими протоколами; проводит профилактические осмотры и санацию полости рта прикрепленного контингента, в том числе в образовательных организациях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях; осуществляет диспансерное наблюдение за пациентами с патологией зубочелюстной системы и анализ его эффективности с оценкой уровня стоматологического здоровья; обеспечивает ранее выявление лиц с зубочелюстно-лицевыми аномалиями, деформациями и предпосылками их развития, дефектов коронок зубов и зубных рядов, патологии твердых тканей зубов и слизистой оболочки полости рта; при наличии медицинских показаний организует направление пациентов на стационарное лечение в отделения (койки) челюстно-лицевой хирургии многопрофильных стационаров.

При наличии у пациентов симптомов, указывающих на наличие вируса иммунодефицита человека/синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза направляет пациента на консультацию в специализированные медицинские организации.

Врач стоматолог обеспечивает изготовление зубных протезов, челюстно-лицевых протезов и установку ортодонтических аппаратов.

Врач стоматолог осуществляет экспертизу временной нетрудоспособности в соответствии с Правилами проведения экспертизы временной нетрудоспособности, выдачи листа и справки о временной нетрудоспособности, утвержденными приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 183 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10964).

Совместно с центрами формирования здорового образа жизни проводит мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению населения по вопросам профилактики, формирования здорового образа жизни и питания, в том числе с привлечением среднего медицинского персонала.

Специалисты медицинских организаций, оказывающих стоматологическую помощь, осуществляют профилактические осмотры пациентов с целью раннего выявления и предупреждения стоматологических заболеваний и оказывают специализированную медицинскую помощь пациентам со стоматологическими заболеваниями с применением современных медицинских технологий и методов диагностики и лечения, основанных на принципах доказательной медицины.

Скрининговые осмотры детского населения направлены на профилактику, раннее выявление и предупреждение стоматологических заболеваний, развитие которых связано с особенностями анатомо-физиологического развития в различные возрастные периоды жизни, в том числе в подростковом периоде.

Профилактические осмотры, в том числе скрининговые осмотры с последующим динамическим наблюдением и оздоровлением осуществляются в соответствии с Правилами проведения профилактических медицинских осмотров целевых групп населения, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 ноября 2009 года № 685 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5918).

Врач стоматолог осуществляет специализированный этап скринингового осмотра детского населения с заполнением учетно-отчетной документации, в том числе проводит комплексное обследование ребенка с оценкой состояния прикуса, пародонта, степени активности кариеса, плана диспансеризации, реабилитации и профилактики.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.