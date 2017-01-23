Защитник "Челси" проломил череп футболисту "Халл Сити"

Полузащитник "Халл Сити" Райан Мэйсон получил серьезную травму головы в матче 22-го тура чемпионата Англии против "Челси" (0:2) , пишет , пишет Vesti.kz





На 12-й минуте встречи Мэйсон сошелся в верховой борьбе с защитником "синих" Гари Кэхиллом, в результате чего оба футболиста столкнулись головами и оказались на газоне. Игрок "Челси" пришел в себя достаточно быстро, тогда как хавбеку "Халла" медики оказывали помощь более пяти минут. На Мэйсона надели кислородную маску, после чего унесли с поля на носилках. Вместо него на поле вышел Дэвид Мейлер.





Со стадиона Мэйсон был отправлен в госпиталь, где он перенес операцию. По информации The Mirror, у него был проломлен череп, также наблюдалось кровоизлияние в мозг.





"Сейчас Мэйсон находится в стабильном состоянии. Ближайшие несколько дней он проведет в госпитале. Все в клубе хотели бы выразить искреннюю благодарность за своевременную помощь Райану в отделении скорой помощи в нейрохирургическом отделении в госпитале Сент-Мэри", - говорится в сообщении на официальном сайте "Халла".





"В эпизоде со столкновением я пытался дотянуться до верхового мяча после передачи, и мы столкнулись головами. Я желаю Мэйсону всего наилучшего", - приводит слова Кэхилла после матча Sky Sports.





"Все в "Челси" желают Мэйсону всего наилучшего. Это было плохое столкновение с Гари. Надеемся, что игрок быстро восстановится и в скором времени вернется на поле", - сказал главный тренер лондонцев Антонио Конте.







