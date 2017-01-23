Стандарт оказания стоматологической помощи утвержден в РК

Медпомощь пациентам со стоматологическими заболеваниями оказывается в формах: амбулаторно-поликлинической и консультативно-диагностической помощи.

Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 12 декабря 2016 года утвержден Стандарт организации оказания стоматологической помощи в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.





Так, медицинская помощь пациентам со стоматологическими заболеваниями оказывается в формах: амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностической помощи; стационарной помощи.





Согласно документу, кабинет профилактики стоматологических заболеваний организуется в медицинских пунктах, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях (центрах семейного здоровья), поликлиниках, в организациях образования с количеством учащихся менее 800 человек, а также в составе организаций здравоохранения, в которых отсутствует стоматологический кабинет (отделение).





Оказание доврачебной стоматологической помощи в кабинете профилактики стоматологических заболеваний проводит зубной гигиенист или медицинский работник со средним медицинским образованием, прошедший курс переподготовки по специальности «стоматология» и получивший сертификат специалиста «зубной врач», «дантист», «ассистент стоматолога».





Объем клинико-диагностических исследований по уровням оказания стоматологической помощи определяется в соответствии с приложением 1 к настоящему Стандарту.





Врач стоматолог обеспечивает организацию консультативного и лечебно-диагностического процесса при стоматологических заболеваниях в соответствии с клиническими протоколами; проводит профилактические осмотры и санацию полости рта прикрепленного контингента, в том числе в образовательных организациях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях; осуществляет диспансерное наблюдение за пациентами с патологией зубочелюстной системы и анализ его эффективности с оценкой уровня стоматологического здоровья; обеспечивает ранее выявление лиц с зубочелюстно-лицевыми аномалиями, деформациями и предпосылками их развития, дефектов коронок зубов и зубных рядов, патологии твердых тканей зубов и слизистой оболочки полости рта; при наличии медицинских показаний организует направление пациентов на стационарное лечение в отделения (койки) челюстно-лицевой хирургии многопрофильных стационаров.

При наличии у пациентов симптомов, указывающих на наличие вируса иммунодефицита человека/синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза направляет пациента на консультацию в специализированные медицинские организации.





Врач-стоматолог обеспечивает изготовление зубных протезов, челюстно-лицевых протезов и установку ортодонтических аппаратов. А также осуществляет экспертизу временной нетрудоспособности в соответствии с Правилами проведения экспертизы временной нетрудоспособности, выдачи листа и справки о временной нетрудоспособности.





Совместно с центрами формирования здорового образа жизни проводит мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению населения по вопросам профилактики, формирования здорового образа жизни и питания, в том числе с привлечением среднего медицинского персонала.





Специалисты медицинских организаций, оказывающих стоматологическую помощь, осуществляют профилактические осмотры пациентов с целью раннего выявления и предупреждения стоматологических заболеваний и оказывают специализированную медицинскую помощь пациентам со стоматологическими заболеваниями с применением современных медицинских технологий и методов диагностики и лечения, основанных на принципах доказательной медицины.





Скрининговые осмотры детского населения направлены на профилактику, раннее выявление и предупреждение стоматологических заболеваний, развитие которых связано с особенностями анатомо-физиологического развития в различные возрастные периоды жизни, в том числе в подростковом периоде.





Профилактические осмотры, в том числе скрининговые осмотры с последующим динамическим наблюдением и оздоровлением осуществляются в соответствии с Правилами проведения профилактических медицинских осмотров целевых групп населения.





Врач-стоматолог осуществляет специализированный этап скринингового осмотра детского населения с заполнением учетно-отчетной документации, в том числе проводит комплексное обследование ребенка с оценкой состояния прикуса, пародонта, степени активности кариеса, плана диспансеризации, реабилитации и профилактики.





Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.



