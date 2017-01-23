В Акмолинской области "черные старатели" погибли на шахте при неизвестных обстоятельствах

Нелегальные охотники за золотоносной рудой погибли при невыясненных обстоятельствах на шахте "Казахалтына" в Акмолинской области.

На шахте в Акмолинской области погибли два черных старателя, один человек госпитализирован, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.



