В Акмолинской области "черные старатели" погибли на шахте при неизвестных обстоятельствах
23 января 2017, 11:05
Нелегальные охотники за золотоносной рудой погибли при невыясненных обстоятельствах на шахте "Казахалтына" в Акмолинской области.
На шахте в Акмолинской области погибли два черных старателя, один человек госпитализирован, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.
Инцидент произошел ночью 22 января в поселке Аксу на шахте №38 АО ГМК "Казахалтын".
"В шахте при падении погибли при неизвестных обстоятельствах два незаконных старателя. Третий старатель был госпитализирован", — проинформировали в ДЧС. Подробности ЧП устанавливаются правоохранительными органами.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Алексей Куденко
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