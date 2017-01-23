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В Акмолинской области "черные старатели" погибли на шахте при неизвестных обстоятельствах

23 января 2017, 11:05

Нелегальные охотники за золотоносной рудой погибли при невыясненных обстоятельствах на шахте "Казахалтына" в Акмолинской области.


На шахте в Акмолинской области погибли два черных старателя, один человек госпитализирован, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.

Инцидент произошел ночью 22 января в поселке Аксу на шахте №38 АО ГМК "Казахалтын".

"В шахте при падении погибли при неизвестных обстоятельствах два незаконных старателя. Третий старатель был госпитализирован", — проинформировали в ДЧС. Подробности ЧП устанавливаются правоохранительными органами.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Алексей Куденко

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