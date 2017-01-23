Приватизация жилища

Н. Шуалканова

Судья Есильского районного суда города Астаны

Под приватизацией жилья понимается приобретение гражданами в собственность занимаемых ими жилых помещений в домах государственного жилищного фонда, осуществляемое в соответствии с законодательством Республики Казахстан (подпункт 31) статьи 2 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях»).

Под государственным жилищным фондом понимаются жилища:

· принадлежащие на праве собственности государству;

· входящие в коммунальный жилищный фонд;

· входящие жилищный фонд государственного предприятия;

· входящие в жилищный фонд государственного учреждения.

Приватизация жилья по остаточной стоимости возможна при соблюдении следующих условий:

· о приватизации жилья заявил его наниматель;

· приватизируемое жилье входит в состав государственного жилищного фонда;

· на приватизацию жилья дали согласие все совершеннолетние члены семьи нанимателя, с учетом прав несовершеннолетних членов семьи.

Согласно пункту 1 статьи 98 Закона «О жилищных отношениях», предоставленное социально уязвимым слоям населения жилище из коммунального жилищного фонда может быть приватизировано нанимателем по остаточной стоимости, на условиях установленных Законом «О жилищных отношениях».

При этом в соответствии с подпунктом 40-1) статьи 2 Закона «О жилищных отношениях», под остаточной стоимостью жилья понимается первоначальная стоимость жилья за вычетом его физического износа.

Приватизация служебных жилищ и приравненных к служебным

Согласно подпункту 20) статьи 2 Закона «О жилищных отношениях», под служебным жильем понимается жилье с особым правовым режимом, которое предоставляется из жилищного фонда государственного учреждения и предназначенное для заселения гражданами Республики Казахстан на период выполнения ими обязанностей, связанных с характером их трудовых отношений, а также гражданами Республики Казахстан, участвующими в активных мерах содействия занятости в соответствии с законодательством о занятости населения.

Приватизация служебного жилья осуществляется на основании пункта 2 статьи 109 Закона «О жилищных отношениях», согласно которому работники государственных учреждений могут приватизировать занимаемые ими служебные жилища по остаточной стоимости при условии если они проработали на государственной службе, в бюджетных организациях или государственных предприятиях (включая срок пребывания на государственной выборной должности) не менее 10 лет.

Названная статья устанавливает также условия, при которых служебное жилье может быть приватизировано по остаточной стоимости работниками государственных учреждений, независимо от срока работы, при прекращении трудовых отношений в следующих случаях:

· ликвидации организации, сокращения численности или штата работников;

· в связи с болезнью, препятствующей дальнейшей работе;

· в связи с выходом на пенсию.

В случае смерти работника, которому было предоставлено служебное жилье, право приватизации переходит к членам его семьи, независимо от срока работы умершего (погибшего).

Служебное жилище также может быть приватизировано гражданином-участником активных мер содействия занятости в соответствии с законодательством Республики Казахстан о занятости населения, при условия, что он проживает в указанной квартире не менее 5 лет.

Пункт 3 статьи 101 Закона «О жилищных отношениях» устанавливает, что государственные служащие и работники бюджетных организаций, государственных предприятий, лица, занимающие государственные выборные должности, могут приватизировать занимаемые ими жилища, приравненные к служебным, по остаточной стоимости, если они проработали на государственной службе, государственном предприятии или бюджетных организациях (включая срок пребывания на государственной выборной должности) не менее 10 лет.

Как и для служебного жилья, для жилья, приравненного к служебному, предусмотрен порядок приватизации в случае прекращения трудовых отношений, по основанию:

· ликвидации организации, сокращения численности или штата сотрудников;

· с связи с болезнью, препятствующей дальнейшей работе;

· в связи с выходом на пенсию.

В данном случае продолжительность срока трудовой деятельности не имеет значения.

Военнослужащие вправе приватизировать жилье, приравненное к служебному, которое было им предоставлено на период прохождения службы в данном населенном пункте, при наличии одного из следующих условий:

· стаж воинской службы лица составляет не менее 10 лет;

· военнослужащий уволен по выслуге лет;

· при болезни или по сокращению штатов - независимо от срока службы.

Военнослужащие, имеющие выслугу 20 и более лет в календарном исчислении, имеют право на безвозмездную приватизацию жилья (пункт 4 статьи 101 Закона «О жилищных отношениях»).

Кто имеет право на безвозмездную приватизацию?

В соответствии с пунктом 8 статьи 13 Закона «О жилищных отношениях», право на безвозмездное получение в собственность занимаемых ими жилищ из государственного жилищного фонда имеют:

· инвалиды и участники Великой Отечественной войны. В случае смерти инвалида или участника Великой Отечественной войны, которому было предоставлено жилье, право на его безвозмездное получение переходит к членам его семьи;

· инвалиды І и II группы;

· лица, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения, а также участвовавшие непосредственно в ядерных испытаниях и учениях;

· граждане Республики Казахстан, пострадавшие вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;

· военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите бывшего Союза Советских Социалистических Республик, при исполнении иных обязанностей военной службы в другие периоды или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, а также при прохождении военной службы в Афганистане или других государствах, в которых велись боевые действия;

· граждане Республики Казахстан, пострадавшие в результате экологического бедствия в Приаралье;

· военнослужащие, имеющие выслугу двадцать лет и более в календарном исчислении.