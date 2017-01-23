О начале бэби-бума заявили в Китае

Китай надеется сохранить рождаемость на уровне 17-20 миллионов младенцев в год.

Рождаемость в Китае выросла до наивысших показателей с 2000 года , передает , передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.





В 2016 году в КНР появились на свет 17,6 миллиона детей, в том время как в 2011-2015 годах — на 1,4 миллиона человек ежегодно меньше. Положительная динамика объясняется изменениями в законодательстве, введенными в 2015 году, согласно которым китайским семьям с 1 января 2016 года разрешили заводить больше одного ребенка.





Один из руководителей Национальной комиссии по делам здравоохранения и планирования семьи КНР Ян Вэньчжуан отметил, что в то время как число женщин детородного возраста уменьшилось на пять миллионов, количество родов значительно увеличилось, тем самым демонстрируя, что изменение политики в области планирования семьи были чрезвычайно своевременным и эффективным.





По его словам, до 2020 года прогнозируется ежегодное сокращение числа женщин детородного возраста примерно на пять миллионов человек, однако Китай надеется сохранить рождаемость на уровне 17-20 миллионов младенцев в год. Таким образом планируется к концу второго десятилетия 21-го века увеличить численность населения в стране до 1,42 миллиарда человек (для сравнения, к исходу декабря 2015-го этот показатель составлял 1,37 миллиарда).





Для достижения этой цели предусмотрено, в частности, увеличить штат медперсонала и количество больничных коек в родильных домах.



