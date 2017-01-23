Правительство РК утвердило программу развития занятости и предпринимательства на 2017-2021 годы

Участниками программы могут стать безработные и самозанятые.

Постановлением правительства Казахстана от 29 декабря 2016 года утверждена Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, внесении изменения и дополнения в постановление от 30 декабря 2015 года № 1136 «Об утверждении перечня правительственных программ и признании утратившими силу некоторых решений правительства, сообщает Zakon.kz.





Так, микрокредиты предоставляются участникам программы, реализующим или планирующим реализовать бизнес-проекты в сельских населенных пунктах, малых городах и городах.





Ими могут стать безработные, независимо от регистрации в центрах занятости населения, и самозанятые с предпринимательским потенциалом и сельскохозяйственные кооперативы и их члены.





Обязательным условием для получения микрокредита является регистрация участника программы в налоговых органах в соответствии с налоговым законодательством.





Микрокредиты предоставляются:





- в сельских населенных пунктах (вне зависимости от их административной подчиненности) и малых городах для открытия микробизнеса, расширения существующего бизнеса, создания сельскохозяйственных кооперативов;

- в городах (кроме малых городов) для создания новых микропредприятий, расширения существующего бизнеса.





Микрокредиты для открытия микробизнеса выдаются после прохождения курсов обучения основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес» или основ предпринимательства в рамках первого направления Программы либо при наличии сертификата о прохождении курсов обучения основам предпринимательства в рамках других программ в течение последних двух лет.





Микрокредиты для расширения существующего бизнеса и создания сельскохозяйственных кооперативов предоставляются при условии создания новых постоянных рабочих мест.





Микрокредиты в приоритетном порядке предоставляются проектам, реализуемым в соответствии с региональными картами развития предпринимательства. Местные исполнительные органы областного уровня совместно с РПП ежегодно до 20 февраля разрабатывают региональную карту специализации районов и населенных пунктов, согласовывают ее с уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса и предоставляют ее микрофинансовым организациям (МФО)/банкам второго уровня (БВУ)/ кредитным товариществам (КТ)/АО «ФФПСХ»/АО «КазАгрогарант».





Микрокредиты в сельских населенных пунктах (вне зависимости от их административной подчиненности) и малых городах предоставляются через АО «ФФПСХ», а также МФО и кредитные товарищества, фондирование которых проводится через АО «Аграрная кредитная корпорация».





Микрокредиты в городах предоставляются через банки второго уровня (БВУ), микрофинансовые организации, фондирование которых осуществляется через АО «ФРП «Даму».





Для микрокредитования участников программы местным исполнительным органам предоставляется Бюджетный кредит на следующих условиях:





- на 7 лет на принципах возвратности, срочности и платности с годовой ставкой вознаграждения 0,01 %;

- целевое назначение бюджетного кредита - микрокредитование бизнес-проектов в рамках Программы.





Микрокредиты не предоставляется на потребительские цели, погашение предыдущих займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.





Участие организации микрокредитования и АО «ФФПСХ» определяется местным исполнительным органом самостоятельно, возможно одновременное участие двух организаций микрокредитования и АО «ФФПСХ» в одной области.





Местные исполнительные органы по вопросам предпринимательства и сельского хозяйства предоставляют средства бюджетного кредита по договорам займа организациям микрокредитования и АО «ФФПСХ».





Условия предоставления займов организациям микрокредитования и АО «ФФПСХ»: срок кредитования - не более 7 лет; ставка вознаграждения - 0,01% годовых; период освоения - 12 месяцев;





Целевое назначение - кредитование/микрокредитование бизнес-проектов в рамках Программы, фондирование МФО/КТ/БВУ для кредитования/микрокредитования бизнес-проектов в рамках Программы.





Условия фондирования МФО/КТ/БВУ:





- фондирование осуществляется на условиях срочности, возвратности, платности, целевого использования и обеспеченности либо без обеспечения для финансово-устойчивых микрофинансовых организаций, кредитных товариществ и банков второго уровня;

- срок кредитования - до 7 лет;

- номинальная ставка вознаграждения - до 1% годовых для АО «ФРП «Даму» и до 2% годовых для АО «Аграрная кредитная корпорация»;

- период освоения - 12 месяцев с момента получения бюджетного кредита;

- целевое назначение - кредитование/микрокредитование бизнес-проектов в рамках Программы.





Организациям микрокредитования/ банкам второго уровня/ микрофинансовым организациям/ кредитным товариществам / АО «ФФПСХ» предоставляется льготный период по погашению основного долга сроком не более одной трети продолжительности срока кредитования.





Условия выдачи микрокредитов участникам программы:





- срок микрокредита - до 5 лет, срок микрокредита для проектов в сфере животноводства и создания сельскохозяйственных кооперативов - до 7 лет;

- максимальная сумма микрокредита - до 8 тысяч МРП;

- годовая эффективная ставка вознаграждения - не более 6% годовых;

- БВУ/МФО/КТ/АО»ФФПСХ» запрещается взимать какие-либо комиссии, сборы и/или иные платежи, связанные с займом/микрокредитом индивидуальных предпринимателей, за исключением комиссий, сборов или иных платежей, взимаемых по причине нарушения индивидуальным предпринимателем обязательств по займу/микрокредиту, при этом размер таких комиссий, сборов и/или иных платежей должен быть предварительно письменно согласован с организациями кредитования, за исключением АО «ФФПСХ».

- Микрокредит/кредит в сельских населенных пунктах (вне зависимости от их административной подчиненности) и малых городах не предоставляется субъектам среднего и крупного предпринимательства, определенным в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

- возможность получения льготного периода по погашению основного долга и вознаграждения сроком не более одной трети продолжительности срока микрокредитования по решению кредитора;

- В договорах между МФО/КТ/БВУ/АО «ФФПСХ» и участником Программы в обязательном порядке указывается условие по созданию новых рабочих мест, за исключением проектов начинающих предпринимателей;

- сроки и суммы займов определяются в соответствии с направлением деятельности участника Программы, согласно Правилам кредитования/микрокредитования в малых городах и сельских населенных пунктах, утверждаемым уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса;

- допускается повторное кредитование/микрокредитование за счет средств, возвращенных конечными заемщиками по ранее выданным кредитным ресурсам.





Порядок предоставления кредитов/микрокредитов в городах определяется Правилами кредитования/микрокредитования в городах, утверждаемыми уполномоченным органом по вопросам предпринимательства.





Порядок предоставления кредитов/микрокредитов в сельских населенных пунктах и малых городах определяется Правилами кредитования/микрокредитования в малых городах и сельских населенных пунктах, утверждаемыми уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса.





Гарантия предоставляется только по микрокредитам, выдаваемым МФО/КТ/БВУ с 1 января 2017 года на открытие микробизнеса, расширение существующего бизнеса, создание кооперативов в сельских населенных пунктах (вне зависимости от их административной подчиненности) и малых городах; создание новых микропредприятий, расширение существующего бизнеса в городах.





Гарантирование микрокредитов, выдаваемых в сельских населенных пунктах и малых городах, осуществляется АО «КазАгроГарант», в городах - АО «ФРП «Даму».





Размер комиссий от местных исполнительных органов за гарантирование микрокредитов в сельских населенных пунктах и малых городах составляет 30% от размера гарантии, в городах - 20%.





Гарантия для участников программы предоставляется на безвозмездной основе.





Размер гарантий для начинающего предпринимателя не может быть выше 85% от суммы микрокредита; действующего предпринимателя не может быть выше 50% от суммы микрокредита.





Сумма микрокредита, подлежащего гарантированию, не может превышать восемь тысяч МРП.





Номинальная ставка вознаграждения по кредитам/микрокредитам МФО/КТ/БВУ, по которым осуществляется гарантирование, не может быть выше 6 %.





Финансирование частичного гарантирования по микрокредитам осуществляется за счет местных бюджетов путем подписания соответствующего договора между местным исполнительным органом по вопросам предпринимательства и сельского хозяйства и гарантом. В одной административной территориальной единице области местные исполнительные органы по вопросам предпринимательства и сельского хозяйства могут привлечь в рамках Программы двух гарантов.





Объем гарантирования осуществляется в пределах бюджетных средств, выделенных для оплаты комиссий по заключаемым договорам гарантии на соответствующий финансовый год.





Финансирование мер по микрокредитованию осуществляется за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета через местные исполнительные органы по вопросам предпринимательства и сельского хозяйства.





Вместе с тем постановление от 31 марта 2015 года «Об утверждении Дорожной карты занятости-2020» утратило силу.



