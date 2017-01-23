Переговоры по Сирии должны завершиться во второй половине дня 24 января

Казахстан не вовлекается в переговорный процесс и представляет только площадку для сирийских переговоров.

На пресс-конференции в Казмедиацентре вице-министр иностранных дел Казахстана Роман Василенко подчеркнул, что «все делегаты по переговорам уже прибыли в Астану» и готовятся начать переговоры, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Главы всех делегаций уже прибыли в Астану и готовятся к началу переговоров», - сказал он.





По его словам, делегацию правительства Сирии возглавляет постоянный представитель при ООН Башар Аль-Джаафари, делегация сирийской оппозиции состоит из представителей «около 15 оппозиционных групп».

«На высоком уровне представлены страны-гаранты переговоров в Астане. Российскую делегацию возглавляет специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев. Главами турецкой и иранской делегации являются заместителями министров иностранных дел этих государства», - перечислил замминистра.





Р. Василенко отметил, что о значении переговоров в Астане для процесса урегулирования сирийского кризиса говорит присутствие на них специального представителя Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистура.





«Делегацию США возглавит посол США Джорд Кролл. Хотел бы отметить, что министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов провел встречи со всеми сторонами переговоров вчера. Продолжается работа с нашей стороны по предоставлению максимально благоприятных условий переговоров. Настрой рабочий», - уточнил вице-министр.





Вместе с тем Р. Василенко сообщил, что сами переговоры начнутся сегодня в 13:00 в одном из залов гостиницы «Rixos» в Астане.





«Переговоры должны завершиться до конца дня 24 января», - добавил он.





«Встреча в Астане состоится в намеченные сроки. Это говорит о серьезности намерений сторон переговорного процесса и вселяет определенный оптимизм относительно итогов встречи. Встреча по сирийскому урегулированию проводится по инициативе президентов России и Турции, которая была поддержана президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», - напомнил спикер.





«При этом важно иметь в виду, что это принципиальный момент, что Казахстан предоставляет только площадку для межсирийских переговоров, не вовлекаясь в переговорный процесс. Переговоры пройдут в закрытом режиме. Журналистов пустят на протокол. На освещение мероприятия прибыло 320 иностранных и 120 казахстанских СМИ. Здесь (в здании Казмедиацентре) планируется проведение итоговой пресс-конференции, в случае организации таковой с участием глав делегаций», - заключил замглавы внешнеполитического ведомства Казахстана.





Ксения Давыдова, Астана