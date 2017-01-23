Двухкомнатную квартиру дарит бизнесмен ВСЕМ Казахстанцам

23 января в 23:59 закрывается регистрация на первый этап!

В ноябре Санжар Алтаев запустил Акцию в которой любой Казахстанец может стать собственником электромобиля Tesla Model S или 2-х квартир в Алматы, купив пакеты от ALMACLOUD на сайте www.almacloud.kz . На сегодняшний день зарегистрировано около 2500 участников, что говорит об очень высокой вероятности выиграть квартиру.









Розыгрыш проходит в 2 этапа:





1. Первый этап 28 января - ДВУХкомнатная квартира в Алматы (Жилой район «АЛМАЛЫ», БАЗИС-А)





2. Второй этап в марте-Tesla Model S и вторая ДВУХкомнатная квартира.





Первый этап пройдет 28 января в 12:00 в ТРЦ MEGA Park, по адресу: г Алматы, пр. Сейфуллина, 483, уг. ул. Макатаева, 3 этаж.





Сегодня, 23 января в 23:59 закрывается регистрация на первый этап! Нужно приобрести «БЛИЦ-пакет» на сайте www.almacloud.kz стоимостью 14 000 тенге, либо приобрести 4 купона на сумму 14000 тенге в сети QIWI терминалов по всему Казахстану.









26 и 27 января ВСЕ скептики могут прийти в MEGA Park и убедиться, что их номер участвует в розыгрыше. 28-ого января на глазах у ВСЕХ – номера будут погружены в прозрачный барабан и будет определен номер счастливого обладателя квартиры. Прямую трансляцию можно посмотреть, подписавшись на страницу Санжара Алтаева: facebook.com/s.altayev









Также будут разыграны призы от партнеров:





- Два iPhone 7 от QIWI (среди оплативших через терминалы QIWI до 23.01)





- 20 ценных призов для присутствующих от KINOPARK, TRANSCEND, SEMA HOSPITAL.









Кстати, дата розыгрыша совпадает с датой начала 28-ой зимней универсиадой в г.Алматы. На сайте также можно приобрести Пакеты с билетами на Универсиаду.





Все интересующие вопросы можно задать по номерам: +77088888877, +77088877777, а также в WhatsApp чате по ссылке: https://chat.whatsapp.com/6x4dBlBL6ymBos1Tp6xJ4x



