Доклад Министра финансов РК «Об итогах акции по легализации имущества»

(г.Астана, 10 января 2017 года)

Об итогах акции по легализации имущества

Уважаемый Бакытжан Абдирович!

Позвольте доложить вопрос в трех блоках: 1) с какими итогами завершилась легализация; 2) какой есть наблюдаемый и ожидаемый эффекты и 3) дальнейшие действия в постлегализационный период.

Первое, итоги легализации. Возможностями акции воспользовались свыше 140 тыс. граждан страны. Всего легализовано 5,7 трлн. тенге, из них денежными средствами 4,1 трлн. тенге и имуществом 1,6 трлн. тенге.

Легализовано порядка 151 тыс. объектов недвижимости, а также 213 долей участия в юридических лицах.

Для легализации денег всего был открыт

11 821 счет.

Как мы и ожидали, в последние месяцы акции наблюдался активный всплеск темпов. 53% средств было легализовано именно в 4 кваратале 2016 года, что подтвердило наши прогнозы.

Этому в том числе способствовали принятые в конце 2015 года поправки, которые облегчили процедуры и предоставили дополнительные гарантии гражданам.

Активов внутри страны легализовано на 5 трлн. тенге, зарубежных на 700 млрд. тенге, из которых деньгами 614 млрд. тенге, имуществом 70 млрд. тенге.

Лидерами по объемам легализации в целом являются г. Алматы - 3 трлн. 981 млрд. тенге, г. Астана - 533 млрд. тенге и Алматинская область - 390 млрд. тенге.

Второе. Наблюдаемый и ожидаемый эффект. В целом эффект легализации нами видится в основном в долгосрочном периоде. Но уже сейчас можно провести оценку эффекта в трех аспектах. Это влияние на бюджет. Влияние на активизацию экономических процессов в целом. И влияние на состояние финансового сектора в частности.

Легализованные объемы недвижимости и денежных средств безусловно имеют прямой и косвенный эффекты на бюджет.

Во-первых, из 151 тыс. легализованных объектов недвижимости 9,5 тыс . объектов поставлено на учет как коммерческая недвижимость. Это увеличивает поступление налога на имущество порядка 800 млн. тенге в год.

Во-вторых, вовлечение в легальный оборот 4,1 трлн. тенге денег генерирует оценочно до 150 млрд. тенге налогов в год. Это расчетный потенциал. Триллионные средства вошли в экономику. Это породило дополнительный потребительский или инвестиционный спрос. Они поддержали ВВП страны, с них платятся налоги.

Наблюдается устойчивая корреляция между темпами легализации и основными макроэкономическими показателями. Это индекс физического объема производства, инвестиции в основной капитал, поступления в бюджет, розничный товарооборот и ВВП в целом.

Для оценки точного влияния необходим скурпулезный счет. Этим мы будем заниматься когда поступит вся макростатистика. Но очевидно, что связь между этими показателями прослеживается.

Иными словами, вовлечение в легальный оборот 5,7 трлн. тенге безусловно оказало поддержку основным экономическим индикаторам.

Эффект для финансового сектора видится в следующем.

1,9 трлн. тенге продолжают оставаться на банковских счетах, что является дополнительным источником фондирования банков и кредитования экономики. То есть данные средства посредством банков распределяются в различные сектора экономики.

2,2 трлн. тенге легализованных денег снято гражданами с банковских счетов. Они также пошли на инвестиции, потребление либо сбережение.

1,6 трлн. тенге узаконненой недвижимости - это потенциальное залоговое имущество для получения кредитов.

Третье. Работа в постлегализационный период.

Для успешной реализации эффекта легализации в целом считаю важным организовать работу именно в этот период. Важно, чтобы в будущем средства не оставались «под подушкой» и работали на экономику.

Во-первых, прежде всего, это предоставление гарантий, предусмотренных законодательством. Все исключения, нормы о непривлечении к ответственности должны неукоснительно соблюдаться налоговыми и другими заинтересованными органами. В этих целях проводится внутренняя разъснительная работа.

Во-вторых, будет продолжен дальнейший контроль «мировых» доходов и имущества граждан, включая зарубежные юрисдикции. Мы об этом неоднократно заявляли и у нас есть ряд механизмов контроля.

С начала текущего года вступила в силу норма НК об обязательном декларировании любого заграничного имущества.

Действующее законодательство обязывает граждан декларировать в Казахстане доходы, получаемые из зарубежных источников. Например, за 2015 год гражданами страны задекларировано зарубежных «мировых» доходов на сумму порядка 700 млн. $ США.

Также хорошим подспорьем станет применение ратифицированных налоговых конвенций.

В-третьих, продолжится реализация Плана мероприятий по противодействию теневой экономике, утвержденного Постановлением Правительства в 2015 году. С учетом вышеуказанных двух аспектов те, кто легализовал свои средства могут «спать спокойно».

Уважаемые коллеги!

Легализация завершена. Гарантии предоставлены и соблюдаются. Сейчас есть все основания начать бизнес с чистого листа. Вести дела открыто и честно. В этом и заключается основная цель акции по легализации. Ее эффект зависит от дальнейшей работы по стимулированию прозрачной экономики.

Уважаемый Бакытжан Абдирович!

Считаем, что проведенная государством акция даст мультипликативный эффект на дальнейшее развитие экономики страны. Хотел бы поблагодарить всех коллег за поддержку в проведении государственной акции.

Спасибо за внимание.