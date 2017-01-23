Доклад Министра финансов Республики Казахстан по теме «Совершенствование налогового и таможенного администрирования»

(г. Астана, 16 января 2017 года)

Уважаемая Гульмира Истайбековна!

Уважаемые депутаты!

Позвольте данный объемный вопрос доложить в пяти основных блоках. 1) Это исполнение доходов и контрольная деятельность. 2) Содействие ускорению внешнеторгового оборота. 3) Оказание государственных услуг. 4) Позиция страны в международных рейтингах. И 5) реализация 100 конкретных шагов.

В каждом блоке я постараюсь отметить основные реализуемые мероприятия и их эффект, а также вопросы, над которыми мы сейчас работаем. Кроме того, основные приоритетные долгосрочные тренды, которые призваны кардинально улучшить администрирование и облегчить процесс уплаты налогов.

По первому блоку. Исполнение доходов и контрольная деятельность.

В 2016 году план поступлений в государственный бюджет составил 108,4% или при плане 5 719,7 млрд. тенге фактически поступило 6 198,1 млрд. тенге перевыполнение составило 478,4 млрд. тенге.

Справочно:

РБ исполнен на 109,1% (План - 4 079,9 млрд. тенге, поступило - 4 450,8 млрд. тенге, с перевыполнением на 370,9 млрд. тенге).

МБ исполнен на 106,6% (План - 1 639,9 млрд. тенге поступило - 1 747,4 млрд. тенге, с перевыполнением на 107,5 млрд. тенге).

Достижение целевых прогнозных значений по поступлениям - это результат принятых мер по улучшению налогового и таможенного администрирования. Немаловажным является обеспечение баланса между необходимым уровнем контроля и созданием благоприятных условий для бизнеса, для добровольного исполнения обязательств.

В части контрольных мероприятий в 2016 году проведено 10 тыс. налоговых проверок, которые потенциально приводят к доначислению налогов. При этом, охвачено контролем всего 0,5% всех действующих налогоплательщиков, тогда как в 2013 году было проведено 12,2 тыс. проверок и охват составил 0,9%.

Справочно:

В 2013 году количество налоговых проверок составило 12 242, при этом доначисление на 1 (одну) проверку составило 35,4 млн. тенге, в 2016 году - 10 087 проверок, доначислено - 54,6 млн. тенге.

Аналогично по таможенным проверкам, в 2013 году проведено 1 385 проверок, доначисление на 1 (одну) проверку составило 11 млн. тенге, в 2016 году - 1 064 проверок, доначислено - 28,7 млн. тенге.

То есть при сокращении количества проверок, сумма доначисления увеличилась в 1,8 раза.

Кроме этого, внедрен механизм аутсорсинга при проведении ликвидационных проверок. В результате чего упрощена процедура ликвидации, сокращены количество и сроки проведения проверок. Кроме того, налогоплательщикам предоставлена возможность самостоятельного устранения ошибок без применения штрафных санкций.

Для стимулирования добросовестного бизнеса и приоритетных отраслей в таможенном контроле внедрен «зеленый коридор» для отдельных категорий предпринимателей (крупные налогоплательщики, крупные товаропроизводители, инвесторы, уполномоченные экономические операторы, иные субъекты, добросовестно соблюдающие законодательство).

В части досудебного урегулирования налоговых и таможенных споров. Сейчас данная процедура осуществляется органами госдоходов. Для объективной оценки досудебных споров планируется осуществлять данную функцию на уровне Апелляционной комиссии при Министерстве финансов с включением в нее представителей других заинтересованных государственных органов и НПП.

В целях смещения акцента контроля с налоговой проверки на камеральный контроль планируется внедрение горизонтального мониторинга, когда проверки участников проекта не будут назначаться вообще. При этом предприятия максимально открываются и сотрудничают с налоговыми органами.

По второму блоку. Содействие ускорению внешнеторгового оборота.

В этом направлении уже мы достигли многого.

В первую очередь мы оптимизировали бизнес-процессы. В результате оптимизации только двух процессов количество совершаемых действий сократится с 898 до 394 (в 2,3 раза).

В совокупности мы сократили время таможенного оформления с 6 до одного часа. Однако сегодня в учет берется время совершения таможенных операций во время прибытия товаров.

Для дальнейшего сокращения времени планируется сегментировать таможенные операции на три составляющие:

1. Контроль до прибытия товаров;

2. Контроль во время прибытия товаров;

3. Контроль после выпуска товаров в свободное обращение.

Контроль до прибытия товаров это - новые подходы к предварительному информированию и декларированию. Мы планируем использовать предварительную информацию, поданную в виде электронного документа, в качестве уведомления о прибытии, транзитной декларации, декларации на товары, без предоставления дополнительных документов.

Справочно: на сегодняшний день предварительное информирование и предварительное декларирование представляют собой два разных не взаимосвязанных процесса. В связи с чем, предлагается использование сведений предварительной декларации в качестве предварительного информирования, при этом предварительная декларация, поданная во внутреннюю таможню, будет доступна таможне на границе.

Соответственно, органы государственных доходов будут иметь возможность провести анализ документов до прибытия товаров, что также сократит общее время таможенных операций.

Порядок предварительного информирования и предварительного декларирования будет определен в I полугодии. С этой целью разрабатываются проекты решений Евразийской экономической комиссии и поправки в таможенное законодательство РК.

Справочно: Внесены нормы, позволяющие подавать предварительное информирование в виде электронного документа с юридической значимостью, которое используется при нескольких таможенных операциях. На национальную компетенцию отнесено установление случаев обязательного предварительного декларирования, которое предусматривается ввести для Уполномоченных экономических операторов и для отдельной категории товаров, определяемых уполномоченным органов в сфере таможенного дела.

Это первый шаг на пути полного перехода в электронный формат процессов таможенного оформления и контроля по всем таможенным процедурам на базе единой платформы!

Как вам, известно, сегодня эти процессы разобщены в различных информационных системах. На базе международной платформы АСИКУДА, разработанной UNICTAD ООН, создается информационная система «АСТАНА-1» (Автоматизированная система таможенного администрирования и налогового администрирования) с полным циклом электронного таможенного декларирования, которая в пилотном режиме уже применяется в 4-х регионах (г.г. Астана, Алматы, Карагандинская и Алматинская области).

Подача декларации на товары в электронном виде не будет сопровождаться предоставлением документов, подтверждающих заявленные в ней сведения. При этом существенная доля товаров после проверки с применением системы управления рисками, в случае, если риски не выявлены, будет выпускаться автоматически, без участия должностного лица органа государственных доходов.

Эта система также станет важным шагом на пути интеграции таможенной и налоговой систем.

Мы понимаем, что автоматизация таможенной очистки и контроля не даст максимального ускорения торговых процессов. Внешнеторговая деятельность зависит от ряда других государственных органов, выдающих лицензии и разрешения.

В этой связи, планируется внедрение принципа «Единого окна» для участников внешнеэкономической деятельности, и уже начаты работы по модификации программного продукта ASYСER, приобретенного у UNICTAD ООН. Так, мы уже начинаем аудит систем всех госорганов, входящих в систему «Е-окно».

Во-вторых, визуальное наблюдение таможенных процессов показывает наличие «узкого горла» - старых и малоэффективных пунктов пропуска на таможенной границе.

Для модернизации физической инфраструктуры таможенных постов на казахстанско-китайской границе продолжается строительство на принципах ГЧП 2-х новых автомобильных пунктов пропуска «Нур Жолы» и «Калжат».

В дальнейшем планируется модернизация и дооснащение еще 23 пунктов пропуска за счет привлечения межправительственного займа.

Модернизированные автомобильные пункты пропуска будут оснащены современными торгово-логистическими центрами. Это даст возможность выпуска товаров уже на границе. Так, при отсутствии выявленных системой управления рисками нарушений, выпуск товаров будет производиться на границе за 29 минут.

Справочно: указанное время включает в себя прохождение таких операций как: - въезд через ЭПП; - проведение 5 видов контроля (радиационного, ветеринарного, фитосанитарного, санитарно-карантинного, транспортного контроля); не интрузивного досмотра.

Это время (29 минут) не является прогнозным показателем, оно рассчитано практически. Как вы знаете, в городе Астана открыт новый транспортно-логистический центр. В нём дислоцированы все контролирующие органы для проведения соответствующих видов государственного контроля. Здесь участник ВЭД получает весь комплекс логистических услуг, включая хранение и сортировку товаров.

Аналогичные 4 Зоны таможенного оформления (на Севере, Юге, Западе и Востоке Казахстана) в скором времени появятся в крупных городах.

При этом, все делается на принципах ГЧП совместно с национальным оператором КТЖ и затрат из бюджета не предполагается.

В-третьих, наиболее сложные виды контроля, (такие как: контроль стоимости и классификация товаров и страны происхождения), требующие значительного времени для проведения проверки, объективно должны проходить уже после выпуска товаров (т.е. постфактум).

Кроме этого, для определенной категории проверенных ранее и добросовестных УВЭД планируется перенести весь контроль на этап «После» (например: инвесторы, УЭО, режимы свободного склада и т.д.).

Фактически данная процедура позволяет ввести ввезенные товары во внутренний оборот без таможенного оформления сразу же после перемещения через границу, т.е. исключили ожидание и складирование.

Также, мы готовы предоставить отсрочку по уплате таможенных пошлин и налогов при импорте товаров.

Если у декларанта в силу различных обстоятельств нет возможности сразу либо в полном объеме оплатить причитающиеся суммы пошлин и налогов, ему предоставляется право воспользоваться отсрочкой на 1 месяц и товар выпускается без уплаты платежей.

При этом, на сумму таможенных пошлин и налогов начисляются проценты. А в определенных случаях отсрочка предоставляется на 6 месяцев без начисления процентов.

Завершающим этапом ускорения внешнеторгового оборота станет Система Управления Рисками.

Мы реформировали Систему управления таможенными и налоговыми рисками (СУР), которая является основой для планирования и проведения контроля. Повышение качества аналитики и использование информации объединенных служб позволило более точно отбирать субъекты для контроля. В результате, уже сегодня эффективность таможенного контроля выросла в 2 раза.

Справочно:

Эффективность применения таможенного СУР выросла в 2 раза - с 27% в 2014 году до 55,2 % в 2016 году, при этом охват профилями риска снизился соответственно с 35,6% до 16%.

Дальнейшее реформирование системы управления рисками направлено на существенное сужение круга лиц, подпадающих под таможенный контроль. По международным стандартам обычно только 5-7% торгового потока должны попадать под контроль таможни!

Справочно:

Сужение круга лиц, подпадающих под таможенный контроль снизился с 35,6% до 16%.

По третьему блоку. Оказание государственных услуг.

Данное направление является приоритетом Пяти институциональных реформ, предложенных Главой государства. И включает в себя качественное оказание услуг и создание благоприятных условий для бизнеса.

На сегодня органами госдоходов оказывается 52 вида госуслуг (32 налогового и 20 таможенного направлений). При этом 34 услуги (или 65,4%) оказываются в электронной форме, 29 из которых доступны на альтернативной основе через государственную корпорацию «Правительство для граждан» (ЦОН). В течение года будут переданы еще 7 услуг.

Справочно: Еще 7 услуг таможенного направления будут переданы во втором полугодии 2017 года после получения положительного заключения Межведомственной комиссии. Перечень услуг, подлежащих передаче в Госкорпорацию:

1. «Присвоение статуса уполномоченного экономического оператора».

2. «Включение в реестр таможенных представителей».

3. «Включение в реестр таможенных перевозчиков».

4. «Включение в реестр владельцев складов временного хранения».

5. «Включение в реестр владельцев таможенных складов».

6. «Включение в реестр владельцев свободных складов».

7. «Включение в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли».

В 42 крупных центрах приема и обработки отчетности установлены электронные системы управления очередями и контроля качества.

По итогам 2016 года доля налоговой отчетности, представленной в электронном виде, составила 95%, что характеризует уровень информатизации.

Также в прошлом году для удобства налогоплательщиков запущен механизм онлайн - передачи банками второго уровня информации об уплате налоговых и таможенных платежей через платежный шлюз «Электронного правительства». Такое взаимодействие позволило сократить передачу информации о произведенных платежах в информационные системы органов госдоходов с 2-х рабочих дней до нескольких минут.

Справочно: Сегодня подключены 9 банков на тестирование, 12 банков будут подключены в 1 квартале и еще 15 банков будут подключены во 2 квартале.

Кроме того, налажено информационное взаимодействие в части направления и отзыва инкассовых распоряжений; получения сведений о движении денег по банковским счетам.

С апреля 2016 года в целях оптимизации и упрощения процедур получения госуслуг в трех северных областях (Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской) проводится пилотный проект по внедрению экстерриториального принципа. Данный принцип предусматривает возможность получения услуг в любом территориальном органе госдоходов без привязки налогоплательщика к месту регистрационного учета.

Совместно с Министерством информации и коммуникации на базе Call-центра «1434» запущен пилотный проект по предоставлению консультаций в сфере налогового и таможенного администрирования в круглосуточном режиме.

Проводится системная работа по упрощению процедур администрирования. Так, в рамках автоматизации госуслуг мы объединим лицевые счета. Сегодня предприниматель имеет 2 лицевых счета, как налогоплательщик в налоговых органах и как участник внешней экономической деятельности в таможенных органах.

Введение единого лицевого счета позволит сократить время обработки запросов. Концентрация всей информации по налогоплательщику в одном месте позволила проводить онлайн платежи Банков в режиме реального времени, предоставлять автоматический зачет «переплата-недоимка».

Кроме того, объединение учета поступлений создает единый образ предпринимателя - клиента, без разделения на налогоплательщика и участника ВЭД. Соответственно, отпадет необходимость вторичной регистрации в качестве участника ВЭД.

Ведется работа по поэтапному переходу налогоплательщиков к использованию контрольно-кассовых машин с функцией онлайн - передачи данных.

Справочно:

На сегодняшний день зарегистрировано около 56 тыс. налогоплательщиков, использующих свыше 81,5 тыс. ККМ в онлайн режиме. За это время пробито свыше 739 млн. чеков на сумму 3,3 трлн. тенге.

Вместе с этим, широко внедряются различные формы народного контроля. Разработано специальное мобильное приложение «WIPON». Используя которое граждане своими активными действиями и прямым участием вносят вклад в сокращение размеров теневой экономики. Стимулируют добросовестную конкуренцию среди предпринимателей.

В прошлом году совместно с бизнес - сообществом проведена широкомасштабная акция «Требуй чек - выиграй приз!», направленная на воспитание правовой культуры граждан в вопросах защиты собственных интересов, как потребителей товаров, работ и услуг.

Справочно:

По итогам акции поставлены на налоговый учет более 10,4 тыс. ИП, работавших нелегально, зарегистрировано более 9,4 тыс. ККМ. 23 декабря 2016 года по акции «Требуй чек - выиграй приз!» проведен розыгрыш главного приза автомобиль марки «Шевроле», выигрышным оказался чек жителя г. Петропавловск на сумму 596 тенге.

В результате вышеуказанных мероприятий, по итогам ежегодного независимого социологического опроса, проведенного в 2015 году, уровень удовлетворенности потребителей содержанием и доступностью информации органов государственных доходов, а также способами ее предоставления в среднем по республике составила 90%.

Справочно:

Ежегодный независимый социологический опрос проводится в рамках меморандума подписанного с Ассоциацией налогоплательщиков Казахстана. В 2015 году опрос проведен исследовательским центром «САНДЖ». Результаты 2016 года ожидаются в феврале - марте текущего года.

По четвертому блоку. Позиция страны в международных рейтингах.

За 2016 год Казахстан существенно продвинулся в Глобальном индексе конкурентоспособности ВЭФ по показателю «Обременительность таможенных процедур» (с 77-го до 59-го места).

Согласно отчету Всемирного Банка «Doing Business 2017» Казахстан в 2016 году по индикатору «Разрешение неплатежеспособности» занял 37 место, улучшив позицию на 9 пунктов (с 46 до 37).

По индикатору «Налогообложение» Казахстан занял 60 место (ранее 57). Понижение на 3 позиции связано с изменением методологии.

Справочно:

Согласно новой методологии в расчет индикатора включен абсолютно новый показатель - «Индекса пострегистрации» (Postfiling index), который отвечает за процессы после уплаты налоговых обязательств и получения возврата НДС.

Всемирный Банк проводит исследования в пользу малого бизнеса, который реализует товар исключительно внутри страны. Норма о возврате превышения НДС для таких налогоплательщиков приостановлена до 1 января 2022 года.

На сегодняшний день нашей целью является вхождение в 50-ку стран в рейтинге.

По пятому блоку. Реализация 100 конкретных шагов.

Уважаемые депутаты! В рамках Плана нации - 100 конкретных шагов при вашем непосредственном участии и поддержке, ведется активная работа. Так в течение последних двух лет Главой государства подписан ряд законов.

В целях построения эффективной системы финансового оздоровления бизнеса введены нормы, направленные на предотвращение банкротства и сохранение бизнеса. Также сокращены сроки проведения процедур реабилитации и банкротства. Вместе с тем, ведется системная работа по внедрению в Казахстане механизма банкротства физических лиц.

Законом по вопросам легализации имущества и денежных средств были определены новые подходы в процедурах ее осуществления, предоставлены дополнительные гарантии. В результате, всего легализовано имущества и денежных средств на сумму порядка 5,7 трлн. тенге.

Как вам известно, Законом от 30 ноября 2016 года перенесены сроки всеобщего декларирования в один этап с 2020 года.

Еще раз хотел бы отметить, что все это результат слаженной работы Министерства с вами.

Теперь, разрешите остановиться на основных приоритетных направлениях нашей деятельности, которые будут способствовать улучшению процесса администрирования и облегчению уплаты налогов.

Немаловажным в этих вопросах является дальнейшая автоматизация и интеграция действующих информационных систем.

В своих выступлениях Лидер Нации неоднократно подчеркивает необходимость максимальной автоматизации процессов. В этом направлении нами проводится постоянная активная работа, с результатами и планами которой позвольте вас ознакомить.

Огромная работа проведена в рамках внедрения системы «Электронные счета-фактуры». С 2015 года все больше предпринимателей, убедившись в преимуществах данной системы, оформляют счета-фактуры в электронном формате.

Так по состоянию на 01.01.2017 год зарегистрировано более 90 тыс. пользователей ЭСФ, которыми выписано 21,4 млн. электронных счетов-фактур, на сумму 7,6 трлн. тенге.

Ярким примером эффективного использования ЭСФ является наш национальный оператор по связи (введена в промышленную эксплуатацию 01.03.2016г). АО «Казахтелеком» 98% всех счетов-фактур оформил в электронном формате. Ежемесячная экономия компании на почтовые расходы составляет около 7 млн. тенге, на бумагу и техуслуги - 450 тыс. тенге.

Кроме того, функционирование информационной системы электронных счетов-фактур фактически минимизируют существующие схемы уклонения от уплаты налогов с использованием услуг лжепредпринимателей.

Справочно:

За 2014 год было выписано 116 304 ЭСФ.

В 2015 году было выписано более 800 тыс. ЭСФ.

За 2016 год было выписано более 20 млн. ЭСФ. Данный рост обусловлен вступлением Казахстана в ВТО и, соответственно, возникновением обязательств по выписке ЭСФ налогоплательщиками, осуществляющими реализацию товаров из перечня товаров изъятия.

На базе ИС ЭСФ будет внедрена система учета и отслеживания товаров с модулем «Виртуальный склад».

В данном модуле будет «привязка» таможенной декларации к электронной счет-фактуре, посредством ИС ЭСФ. Это позволит мониторить всю цепочку поставок товаров.

Справочно: механизм контроля реализован с использованием «Виртуального склада» и «виртуальной метки» товаров. Механизм является универсальным, что позволяет работать со всеми видами идентификации товаров (физическими или электронными), например - маркировка меховых изделий, лекарственных средств или акцизными марками.

Виртуальная метка является сгенерированным набором символов, который содержит информацию о стране происхождения товара, импорте или производстве, предыдущих поставщиках, количестве перепродаж и физической маркировке товара.

Первичными документами для прихода товара на «Виртуальный склад» являются - таможенная декларация, заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, сертификат происхождения товара.

Результатами внедрения данной информационной системы станут повышение собираемости налогов, прозрачность налогообложения, вывод из «тени» и т.д.

Также в рамках совместного со Всемирным банком Проекта по реформированию налогового администрирования ведется работа по созданию принципиально новой Информационной системы налогового администрирования и Интегрированной базы данных, которая объединит хранилища данных из налоговой и таможенной систем.

Все вышеуказанные новшества по автоматизации разрабатываются и вводятся нами в рамках сотрудничества с нашими партнерами: Всемирный Банк, ЮНКТАД ООН, Всемирная таможенная организация, Азиатский банк развития и т.д. Иными словами все нововведения соответствуют международным стандартам.

Доклад окончен

Спасибо за внимание!