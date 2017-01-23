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Назначен директор Департамента внешнеэкономического сотрудничества МИР РК

23 января 2017, 11:47

Им стал Ален Даулетов.


Новым директором Департамента внешнеэкономического сотрудничества Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан стал Ален Даулетов. О его назначении написал директор департамента индустрии туризма Марат Игали в Facebook, передает Zakon.kz

"Поздравляю Ален Даулетов с назначением на должность директора Департамента внешнеэкономического сотрудничества Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Кутты болсын!", - написал М.Игали.



А.Даулетов родился 12 апреля 1985 года. В 2008 году закончил Казахский Национальный университет им. аль-Фараби по специальности международные отношения. С февраля 2010 года работает в Министерстве по инвестициям и развитию РК.
Последняя должность - заместитель директора Департамента внешнеэкономического сотрудничества.

Фото: rabotnikitv.com



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