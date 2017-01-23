Назначен директор Департамента внешнеэкономического сотрудничества МИР РК
23 января 2017, 11:47
Им стал Ален Даулетов.
Новым директором Департамента внешнеэкономического сотрудничества Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан стал Ален Даулетов. О его назначении написал директор департамента индустрии туризма Марат Игали в Facebook, передает Zakon.kz
"Поздравляю Ален Даулетов с назначением на должность директора Департамента внешнеэкономического сотрудничества Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Кутты болсын!", - написал М.Игали.
А.Даулетов родился 12 апреля 1985 года. В 2008 году закончил Казахский Национальный университет им. аль-Фараби по специальности международные отношения. С февраля 2010 года работает в Министерстве по инвестициям и развитию РК.
Последняя должность - заместитель директора Департамента внешнеэкономического сотрудничества.
Фото: rabotnikitv.com
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