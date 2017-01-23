Использовать все резервы, чтобы сделать жизнь актюбинцев более комфортной, поручил Б.Сапарбаев

В акимате Актюбинской области под председательством главы региона Бердыбека Сапарбаева состоялось расширенное заседание, в ходе которого были подведены итоги социально-экономического развития области за 2016 год. В совещании приняли участие акимы всех уровней, депутаты городского, областного маслихатов, руководители управлений, субъекты предпринимательской деятельности и др, передает пресс-служба акима области.





- Прошлый год выдался сложным для нас. Несмотря на это, благодаря слаженной работе, поддержке Главы государства, Правительства и реализации всех госпрограмм, нам удалось выполнить все задачи по недопущению снижения показателей, которые поставил перед нами Президент Нурсултан Назарбаев, а также обеспечить рост благосостояния населения области. В целом, все социально-экономические показатели выше по сравнению с 2015 г., - отметил Бердыбек Сапарбаев, открывая работу совещания.





Заместитель акима области Аскар Биахметов сообщил, что по итогам 2016 года все показатели социально-экономического развития области достигли, либо превысили уровень 2015 года. Так, за 9 месяцев 2016 г. валовый региональный продукт области составил 1 351,5 млрд. тенге (ИФО 100,3%). Объем ВРП в расчете на душу населения составил 1610,1 тыс. тенге. Ожидается, что по итогам 12 месяцев 2016 года, ВРП будет на уровне не ниже 100,5%.









За 12 месяцев 2016 года объем промышленного производства составил 1 202,7 млрд. тенге (ИФО 100,2%). Обрабатывающая промышленность продемонстрировала положительные темпы роста на уровне 15,8 %.

Объем инвестиций в основной капитал вырос на 1,3% и достиг 373,7 млрд. тенге. Рост обеспечен за счет строительства газопровода «Бейнеу-Шымкент», компрессорной станции в Байганинском и Шалкарском районах; строительства газораспределительных объектов в районах и г.Актобе; строительства убойного цеха в Алгинском районе; строительства тепличного комплекса в г.Актобе; строительства жилых домов в районах и в г.Актобе, а также благодаря проведенным мероприятиям по улучшению социально-экономических показателей.





Объем строительных работ достиг в денежном выражении 136,3 млрд. тенге (ИФО 103,0%). Отмечается увеличение темпов ввода жилья, ИФО которого за отчетный год составил 115,0%. Всего за счет всех источников финансирования введено 616,6 тыс.кв.м. жилья.





Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства составил 108,7% или 184,8 млрд. тенге. Показатель розничного товарооборота также достиг положительного уровня, составив 101,2% или 490,6 млрд. тенге. По данному показателю область вошла в первую тройку лидеров среди других регионов Казахстана.





Показатель розничного товарооборота также достиг положительного уровня, составив 101,2% или 490,6 млрд. тенге. Уровень общей безработицы по итогам года составил 4,8%, что ниже среднереспубликанского показателя на 0,1 пункта.





Аким области подчеркнул, что самое главное – не допустить роста безработицы.





- Мы не должны снижать набранные темпы. В 2017 году бюджет региона увеличится на 15 %, будет построена 21 школа, планируем ввести 650 тысяч кв. м. жилья и принять максимум мер для того, чтобы создать для населения области самые комфортные условия. Для этого у нас есть все возможности и резервы. Жители всего Западного региона должны стремиться жить в Актобе. Нынешний год у нас пройдет под девизом «Құтты мекен - Ақтөбе», - сказал Бердыбек Сапарбаев.





Глава региона подверг критике работу акимов нескольких районов, которые по итогам 2016 года не смогли своевременно решить вопросы по строительству социальных объектов, развитию ГЧП, развитию сельского хозяйства и другим вопросам.





Также в ходе расширенного заседания были обсуждены итоги реализации промышленной политики в регионе, программ развития бизнеса, меры по развитию строительного комплекса области, ЖКХ, а также вопросы по развитию сельского хозяйства и другие актуальные вопросы.







