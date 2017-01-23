Турция, Россия и Иран – главные спонсоры переговоров по Сирии в Астане
23 января 2017, 11:53
Именно эти страны выступили не только инициаторами, но и спонсорами «Астанинского процесса».
Турция, Россия и Иран – главные спонсоры сирийских переговоров в Астане. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал вице-министр иностранных дел Казахстана Роман Василенко, передает корреспондент Zakon.kz.
Помимо этого, он отметил, что без действий Назарбаева в прошлом году по урегулированию турецко-российских отношений переговоров по Сирии могло и не быть.
«Как известно, Президент РК Назарбаев сыграл важную роль в прошлом году в оказании содействия РФ и Турции в налаживании отношений, урегулировании отношений, которые переживали нелучшие времена в отношениях из-за известного инцидента с самолетом на турецко-сирийской границе. Думаю, не будет преувеличением сказать, что без этого процесса, начатого Нурсултаном Назарбаевым в прошлом году по сближению РФ и Турции, этих переговоров по Сирии могло бы и не быть» - сказал Василенко.
Напомним, главной целью переговоров по Сирии является подтверждение соглашений о перемирии от 29 декабря. Участие в переговорах подтвердили семь сторон: правительство и оппозиция Сирии, Россия, Турция, Иран, США и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Почти все делегации кроме представительства САР уже прибыли в Казахстан.
Татьяна Ковалева, Астана
Фото ortcom.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4840566-50f95f544cd8facb48303efaf937d73c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также