Турция, Россия и Иран – главные спонсоры переговоров по Сирии в Астане

Турция, Россия и Иран – главные спонсоры сирийских переговоров в Астане. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал вице-министр иностранных дел Казахстана Роман Василенко, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Помимо этого, он отметил, что без действий Назарбаева в прошлом году по урегулированию турецко-российских отношений переговоров по Сирии могло и не быть.





«Как известно, Президент РК Назарбаев сыграл важную роль в прошлом году в оказании содействия РФ и Турции в налаживании отношений, урегулировании отношений, которые переживали нелучшие времена в отношениях из-за известного инцидента с самолетом на турецко-сирийской границе. Думаю, не будет преувеличением сказать, что без этого процесса, начатого Нурсултаном Назарбаевым в прошлом году по сближению РФ и Турции, этих переговоров по Сирии могло бы и не быть» - сказал Василенко.





Напомним, главной целью переговоров по Сирии является подтверждение соглашений о перемирии от 29 декабря. Участие в переговорах подтвердили семь сторон: правительство и оппозиция Сирии, Россия, Турция, Иран, США и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Почти все делегации кроме представительства САР уже прибыли в Казахстан.



