В Италии из-под завалов горного отеля извлекли тело еще одного погибшего

В минувшие выходные из-под завалов на месте схода лавины на отель Rigopiano в центральной Италии, пожарные извлекли тело еще одного погибшего. Всего количество жертв на данный момент достигло шести , сообщает , сообщает Newsru.com со ссылкой на ANSA.





По данным СМИ, в момент схода лавины в здании находились примерно 35 человек. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Общее число спасенных составляет 11 человек, среди них четверо малолетних детей.





Отель, на который сошла лавина, находится в городе Фариндола итальянской провинции Пескара региона Абруццо в горном массиве Гран-Сассо. Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5 баллов, произошедших в среду утром, а также подземные толчки, которые продолжались накануне днем и всю ночь. Лавина буквально снесла отель и протащила его на 10 метров.



