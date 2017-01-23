В Италии из-под завалов горного отеля извлекли тело еще одного погибшего
23 января 2017, 12:02
Общее число спасенных составляет 11 человек, среди них четверо малолетних детей.
В минувшие выходные из-под завалов на месте схода лавины на отель Rigopiano в центральной Италии, пожарные извлекли тело еще одного погибшего. Всего количество жертв на данный момент достигло шести, сообщает Newsru.com со ссылкой на ANSA.
По данным СМИ, в момент схода лавины в здании находились примерно 35 человек. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Общее число спасенных составляет 11 человек, среди них четверо малолетних детей.
Отель, на который сошла лавина, находится в городе Фариндола итальянской провинции Пескара региона Абруццо в горном массиве Гран-Сассо. Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5 баллов, произошедших в среду утром, а также подземные толчки, которые продолжались накануне днем и всю ночь. Лавина буквально снесла отель и протащила его на 10 метров.
Фото: newsru.com
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