Назначен директор Департамента внешнеэкономического сотрудничества Министерства по инвестициям и развитию РК

Ален Даулетов назначен на должность директора Департамента внешнеэкономического сотрудничества Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Родился 12 апреля 1985 года. В 2008 году закончил Казахский Национальный университет им. аль-Фараби по специальности международные отношения. С февраля 2010 года работает в Министерстве по инвестициям и развитию РК. Последняя должность - заместитель директора Департамента внешнеэкономического сотрудничества.