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Новости за сегодня

Назначен директор Департамента внешнеэкономического сотрудничества Министерства по инвестициям и развитию РК

 

Ален Даулетов назначен на должность директора Департамента внешнеэкономического сотрудничества Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Родился 12 апреля 1985 года. В 2008 году закончил Казахский Национальный университет им. аль-Фараби по специальности международные отношения. С февраля 2010 года работает в Министерстве по инвестициям и развитию РК. Последняя должность - заместитель директора Департамента внешнеэкономического сотрудничества.

23 января 2017, 11:57
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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