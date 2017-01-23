Турция, Россия и Иран - главные спонсоры переговоров по Сирии в Астане

Турция, Россия и Иран - главные спонсоры сирийских переговоров в Астане. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказал вице-министр иностранных дел Казахстана Роман Василенко, передает корреспондент Zakon.kz.

Помимо этого, он отметил, что без действий Назарбаева в прошлом году по урегулированию турецко-российских отношений, переговоров по Сирии могло и не быть.

«Как известно президент РК Назарбаев, сыграл важную роль в прошлом году, в оказании содействия РФ и Турции в налаживании отношений, урегулировании отношений, которые переживали не лучшие времена в отношениях, из-за известного инцидента с самолетом на турецко-сирийской границы. Думаю, не будет преувеличением сказать, что без этого процесса, начатого Нурсултаном Назарбаевым в прошлом году по сближению РФ и Турции, этих переговоров по Сирии могло бы и не быть» - сказал Василенко.

Напомним, главной целью переговоров по Сирии является подтверждение соглашений о перемирии от 29 декабря. Участие в переговорах подтвердили семь сторон: правительство и оппозиция Сирии, Россия, Турция, Иран, США и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Почти все делегации кроме представительства САР уже прибыли в Казахстан.

Татьяна Ковалева, Астана