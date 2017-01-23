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Ограничено движение для всех видов транспорта в Алматинской и Карагандинской областях

23 января 2017, 12:38

Ограничения связаны с метелью и ограничением видимости.


Сегодня, в Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) действует ограничение движения для грузового автотранспорта на автодороге «Сарыозек-Коктал» км. 40-80, участок от с.Когалы до с.Басши, сообщает пресс-служба РГП «Казахавтодор».

В Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге «Екатеринбург-Алматы» км. 1353-1444, участок от границы Акмолинской области до г.Темиртау.

Фото: www.kazpravda.kz







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