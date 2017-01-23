В Японии во время подготовки к съемкам лев серьезно ранил двух человек
23 января 2017, 12:38
Сам лев сидел на цепи, поэтому он не сбежал из клетки.
В городе Нарита, расположенном недалеко от Токио, лев напал на сотрудников питомника-студии японской компании Shonan Animal Production, серьезно ранив двух человек, передает Лента.ру со ссылкой на агентство Kyodo.
10-летний хищник при подготовке к проведению съемок атаковал чистивших его клетку смотрителей, при этом серьезно ранив 50-летнюю женщину и 20-летнего молодого человека. Они получили серьезные травмы головы и ног.
В уборке принимала участие еще одна сотрудница, она не пострадала. Сам лев сидел на цепи, поэтому он не сбежал из клетки. Что стало причиной проявления им агрессии, не сообщается.
Shonan Animal Production разводит и содержит зверей для поведения фото- и телесъемок. Кроме львов, там есть леопард, лошади, верблюд, зебра, кенгуру, обезьяны, собаки и кошки.
Фото: Erich Schmidt / http://imagebroker.com/#/search/ / Globallookpress.com
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