Назарбаев: Мы хотим, чтобы встреча по Сирии прошла успешно

Президент РК заверил, что сирийский вопрос можно решить лишь мирным путем.

Президент РК Нурсултан Назарбаев провел встречу со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.





В ходе встречи стороны обсудили предстоящие переговоры по урегулированию конфликта в Сирии.





- Я принял предложение президентов России, Турции и Ирана по проведению переговоров в Астане. Мы хотим, чтобы эта встреча прошла успешно. Поскольку Казахстан имеет равные доверительные отношения со всеми участниками встречи, я думаю, что будут созданы все условия для нормальных переговоров, - сказал Президент Казахстана.





Глава государства особо отметил, что проблема Сирии сегодня волнует не только Ближний Восток, но и все мировое сообщество.





- Я надеюсь, стороны, как и мы, переживают о происходящих событиях. Как говорят эксперты, с начала конфликта погибло более 300 тысяч человек. Все это побуждает нас надеяться на то, что этот вопрос можно решить только мирным путем, - отметил Нурсултан Назарбаев.





Президент Казахстана заверил спецпосланника ООН в том, что встреча в Астане внесет значительный вклад в ход подготовки к мирным переговорам в Женеве.





Стаффан де Мистура поблагодарил Президента Казахстана от имени Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша за предоставленную возможность проведения переговоров в Астане.





- Ваша страна уже показала большой опыт и пример в урегулировании самых сложнейших ситуаций на международной арене. И непостоянное членство Казахстана в Совете Безопасности ООН станет дополнительной возможностью в решении сирийского конфликта, - подчеркнул Стаффан де Мистура.





По итогам встречи стороны обменялись мнениями по дальнейшим мерам урегулирования вооруженного конфликта.



