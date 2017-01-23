Теракт в ночном клубе Стамбула: Женская ревность помогла задержать преступника

Женская ревность супруги террориста Абдулкадыра Машарипова помогла вычислить квартиру, где скрывался боевик , сообщает , сообщает "Новости Узбекистана" со ссылкой на турецкие СМИ.





После совершения теракта, убийца десятков людей в ночном клубе Reina в Стамбуле, первые дни скрывался в районе Зейтинбурну европейской части Стамбула, затем перебрался на съемную квартиру к жене и детям. Однако руководители ИГ, якобы по соображениям безопасности, приняли решение разделить семью. Муж с четырехлетним сыном переехал на конспиративное жилье в соседнем районе, жену с полуторагодовалой дочерью отправили в азиатскую часть города.





Между тем женщина от знакомых джихадистов узнала, что кроме денежного вознаграждения за успешный теракт в размере 200 тысяч долларов, ее супруга поощрили новой женой — 27-летней сенегалкой по имени Дина. Брак был заключен по законам шариата. При аресте жена Машарипова рассказала оперативникам все, что знала, а также указала приблизительно дом, в котором прячется ее муж.





Как оказалось, 16 января в квартире в стамбульском районе Эсенюрт вместе с Абдулкадыром Машариповым были задержаны еще три женщины — Дина А. из Сенегала, Али Джамиль Мухаммад из Ирака и Айша М. из Сомали. Террорист заявил полицейским, что со всеми тремя женщинами, которых ему подарила группировка ДАИШ он заключил никах (брачный договор по правилам шариата).





В ходе его задержания в квартире были найдены и изъяты два пистолета, 197 тысяч долларов США, дрон и SIM-карты. Как предполагают турецкие правоохранительные органы, эти деньги могли быть переданы Машарипову за совершение теракта в Стамубле. По его словам Машарипова, давший ему приказ "эмир" пообещал помочь ему бежать из Турции.





Фото: fergana.news



