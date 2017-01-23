К убийству 11-летнего Оркена мстительная мачеха подключила своих детей
23 января 2017, 13:26
Парень и девушка также задержаны по подозрению в причастности к убийству ребенка.
К убийству 11-летнего Оркена Азаматулы, как оказалось, причастны не только его мачеха, но и сводные брат с сестрой, передает Zakon.kz.
Как уточнила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек, по подозрению в причастности к убийству юного алматинца задержана его мачеха, 1980 г.р. и еще 4 человека. Среди них ее сын, 1995 г.р. и дочь, 1997 г.р. Ведется расследование по двум статьям УК РК - 99 и 125 части 2.
В полиции рассказали, что для реализации преступления подозреваемая вызвала своего сына из Шымкента, где он проживал. Тот приехал с другом. За помощь женщина обещала им на двоих 100 тыс тенге. Позже к делу присоединилась и дочь подозреваемой. Это дети от первого брака.
Сын подозреваемой с другом несколько дней следили за потенциальной жертвой, отслеживали его маршрут из школы. И 19 января примерно в 13.40 подозреваемые встретили его по дороге со школы. Оркен без проблем сел в машину, так как знал сидящих в ней людей. Ребенка увезли в заранее снятый дом на дачах в Наурызбайском районе. Сейчас уже известно, что, согласно экспертизе, мальчик умер ближе к вечеру в тот же день. Ему нанесли несколько ножевых ранений, душили. А затем, с целью сокрытия следов преступления, закопали в подвальном помещении дома.
После чего приехавший из Шымкента сын подозреваемой и его друг попытались покинуть Алматы, но были задержаны.
С заявлением в полицию обратилась бабушка Оркена. По ее словам. ребенок был обязательный, дисциплинированный, и не мог просто так пропасть. После поступления заявления была сформирована оперативная группа, отрабатывали разные версии, проверяли игровые клубы. По одной из версий под подозрение попала мачеха. При ее отработке версия подтвердилась, несмотря на то, что подозреваемая долго отрицала причастность к пропаже ребенка.
Сейчас из неофициальных источников становится известно, что убийство женщина совершила из чувства мести, чтобы причинить боль мужу и свекрови. По предварительным данным, мужчина собирался уходить от подозреваемой, да и со свекровью у нее не складывались отношения.
В ближайшие дни будет вынесена мера пресечения в отношении задержанных.
11-летний Оркен Азаматулы пропал 19 января, он вышел со школы, направился к остановке и больше его никто не видел. Поисками ребенка помимо сотрудников полиции занимались и волонтеры. 22 января стало известно о том, что нашли тело мальчика. Его жестоко убили. По подозрению в совершении преступления были задержаны 5 человек, в том числе мачеха ребенка.
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