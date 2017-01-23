Изменились Минимальные требования к аудиторским организациям, которые проводят обязательный аудит

Приказом Министра финансов РК от 18 ноября 2016 года № 600 внесены изменения в Минимальные требования к аудиторским организациям, которые проводят обязательный аудит.

В частности, внесены уточнения в отношении соответствия аудиторской организации для проведения обязательного аудита в случае имеющихся у них административных взысканий.

Так, пунктом 2 Минимальных требований теперь определено, что для проведения обязательного аудита организаций, аудиторская организация, имеющая лицензию на осуществление аудиторской деятельности, должна соответствовать следующим Минимальным требованиям:

1) наличие заключения аккредитованной профессиональной аудиторской организации, членом которой является аудиторская организация, подтверждающего соблюдение аудиторской организацией требований международных стандартов аудита и Кодекса этики по результатам проведенного внешнего контроля качества;

2) отсутствие в течение последнего одного года до даты заключения договора на оказание аудиторских услуг административных взысканий, налагаемых за нарушения законодательства об аудиторской деятельности в соответствии со статьей 247 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях», за исключением одного административного взыскания, налагаемого за несвоевременное предоставление или непредоставление аудиторскими организациями отчетности в уполномоченный орган в соответствии с квалификационными требованиями и (или) информации по страхованию своей гражданско-правовой ответственности в течение отчетного периода.

Изменения введены в действие с 20 января 2017 года.

ИС «Параграф»