В ВКО 99-летняя пенсионерка доказывала в суде, что она является вдовой участника ВОВ

99-летней жительнице Шемонаихинского района пришлось доказывать в суде, что она является вдовой участника Великой Отечественной войны, сообщает YK-news.kz





Сельчанке преклонного возраста нужно было встать на учёт на улучшение жилищных условий. Женщина получает пособие как вдова погибшего участника Великой Отечественной войны. Также, как вдова фронтовика, она имеет справку райвоенкомата на льготы. Её супруг пропал без вести в 1944 году.





Но вот незадача: пенсионерка не могла доказать, что состояла с мужем в официальном браке, хотя у них общая фамилия. Как следует из судебных документов, записи о регистрации брака в архиве рагса не оказалось. Пришлось сельчанке подавать гражданский иск в Шемонаихинский районный суд. В силу своего возраста вдова не смогла почтить служителей Фемиды личным присутствием.





Исследовав материалы дела, суд счёл факт нахождения заявителя в брачных отношениях установленным, доказанным в судебном заседании и имеющим юридическое значение.





Фото: Arnapress.kz



