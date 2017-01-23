Новый спутник зондирования Земли ввел в строй Китай

Спутник будет использоваться для предупреждения о природных бедствиях и метеорологических прогнозов.

Китай официально ввел в эксплуатацию новый спутник зондирования Земли "Гаофэнь-3" с радиолокатором с синтезированной апертурой (РЛС) высокого разрешения, передает передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.





Спутник "Гаофэнь-3" был запущен с помощью ракеты-носителя Long March-4C ("Великий поход-4С") 10 августа 2016 года с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая.





Как сообщил агентству Синьхуа заместитель начальника Национального космического управления КНР У Яньхуа, в течение пяти месяцев на орбите проводились тесты различных систем спутника, результаты которых показали его работу в штатном режиме, согласно плану. После этого спутник был введен в эксплуатацию.





"Гаофэнь-3" — первый китайский спутник с РЛС высокого разрешения, точность которого достигает одного метра. С 12 режимами работы спутник способен делать широкомасштабные фотографии поверхности земли и детально фотографировать специфические районы. Спутник "Гаофэнь-3" стал первым для Китая низкоорбитальным спутником дальнего действия, продолжительность "жизни" которого составляет восемь лет.





Ранее сообщалось, что "Гаофэнь-3" способен покрывать всю поверхность земли 24 часа в сутки при любых погодных условиях. Спутник будет использоваться для предупреждения о природных бедствиях, метеорологических прогнозов, оценки водных ресурсов и защиты "прав на море".





По словам У Яньхуа, в сентябре 2017 года запланирован пуск нового спутника "Гаофэнь-5".



