Названы самые популярные автомобили 2016 года в Европе
23 января 2017, 14:08
В десятке только два представителя марок других континентов: на четвертом месте Ford Fiesta (300 528 шт.), а на восьмом — Nissan Qashqai (234 340 шт.)
Восьмой год подряд главным бестселлером региона стал Volkswagen Golf — 492 952 покупки. При этом уже весной 2017 года стартуют продажи новой версии модели, что, скорее всего, подхлестнёт интерес к автомобилю.
На втором месте по популярности у европейцев Renault Clio — 315 115 единиц. Замыкает тройку лидеров еще один представитель немецкого Volkswagen — Polo. Их за год подано 308 561.
Интересно, что на продажи Volkswagen не повлиял «дизельгейт», который продолжил бушевать в 2016 году.
Самые популярные автомобили в Европе в 2016 году
1. Volkswagen Golf — 492 952 (-7,8%)
2. Renault Clio — 315115 (+3%)
3. Volkswagen Polo — 308 561 (+1,9%)
4. Ford Fiesta — 300 528 (-4,4%)
5. Opel Corsa — 264 844 (-1,9%)
6. Opel Astra — 253 483 (+29,6%)
7. Peugeot 208 — 249 047 (+8%)
8. Nissan Qashqai — 234 340 (+0,9%)
9. Skoda Octavia — 230 255 (+5,6%)
10. Renault Captur — 217 105 (+11,1%)
В десятке только два представителя марок других континентов: на четвертом месте Ford Fiesta (300 528 шт.), а на восьмом — Nissan Qashqai (234 340 шт.)
Отметим, что наиболее впечатляющих успехов за год удалось добиться Opel Astra, продажи которой подскочили за год почти на 30%.
Via livecars
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