Названы самые популярные автомобили 2016 года в Европе

В десятке только два представителя марок других континентов: на четвертом месте Ford Fiesta (300 528 шт.), а на восьмом — Nissan Qashqai (234 340 шт.)

Восьмой год подряд главным бестселлером региона стал Volkswagen Golf — 492 952 покупки. При этом уже весной 2017 года стартуют продажи новой версии модели, что, скорее всего, подхлестнёт интерес к автомобилю.





На втором месте по популярности у европейцев Renault Clio — 315 115 единиц. Замыкает тройку лидеров еще один представитель немецкого Volkswagen — Polo. Их за год подано 308 561.





Интересно, что на продажи Volkswagen не повлиял «дизельгейт», который продолжил бушевать в 2016 году.





Самые популярные автомобили в Европе в 2016 году

1. Volkswagen Golf — 492 952 (-7,8%)

2. Renault Clio — 315115 (+3%)

3. Volkswagen Polo — 308 561 (+1,9%)

4. Ford Fiesta — 300 528 (-4,4%)

5. Opel Corsa — 264 844 (-1,9%)

6. Opel Astra — 253 483 (+29,6%)

7. Peugeot 208 — 249 047 (+8%)

8. Nissan Qashqai — 234 340 (+0,9%)

9. Skoda Octavia — 230 255 (+5,6%)

10. Renault Captur — 217 105 (+11,1%)





В десятке только два представителя марок других континентов: на четвертом месте Ford Fiesta (300 528 шт.), а на восьмом — Nissan Qashqai (234 340 шт.)





Отметим, что наиболее впечатляющих успехов за год удалось добиться Opel Astra, продажи которой подскочили за год почти на 30%.



