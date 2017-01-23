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Новости за сегодня

Эксперты готовы представить предложения по передаче Правительству некоторых полномочий Президента

 

В случае проведения конституционной реформы, участники астанинской встречи готовы представить свои предложения по передаче Правительству некоторых полномочий главы государства, которые не затрагивают основы конституционного строя, национальной безопасности и другие основополагающие конституционные положения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Конституционного Совета РК.

В Казахстанской криминологической ассоциации прошло заседание, на котором были обсуждены вопросы реформирования правоохранительной системы страны в рамках поставленной Президентом задачи по перераспределению полномочий между органами государственной власти.

Президент Ассоциации, ректор Евразийской юридической академии имени Д. А. Кунаева О. Жалаири отметил особую важность поставленной Лидером Нации задачи и необходимость активного подключения научно-экспертного сообщества к выработке мер по ее надлежащей реализации.

Так, по итогам встречи были выработаны рекомендации, которые будут направлены в Рабочую группу по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. Они предполагают необходимость дальнейшего реформирования системы уголовного судопроизводства Казахстана с учетом передового европейского опыта, в частности, немецкой модели; расширения перечня уголовных проступков, с упрощением процессуального порядка подготовки и направления материалов в суд и созданием условий для исполнения наказания в виде ареста; совершенствования процедур предъявления обвинения с участием прокурора; внедрения в перспективе фигуры так называемого универсального полицейского взамен существующего деления сотрудников на следователей (дознавателей) и оперативных работников и др.

В случае проведения конституционной реформы, участники заседания готовы представить свои предложения по передаче Правительству некоторых полномочий главы государства, которые не затрагивают основы конституционного строя, национальной безопасности и другие основополагающие конституционные положения.

 

 

23 января 2017, 14:05
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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