Деньги победят над разумом: как конфликт интересов мешает работать Нацбанку

В конце сентября 2015 года после града критики, высказанной в сторону Национального банка РК, и аккурат после девальвации в качестве точки зрения были написаны предложения, которые могли, как казалось, изменить работу института. Уже тогда было очевидно, что без либерализации и открытости обществу невозможно развитие банковской системы в целом. Как показали события, Нацбанк взял в заложники всю страну и потратил более 20 миллиардов долларов на поддержание курса — без объяснения, без надобности, в угоду политических амбиций руководства.





Тогда же появились вопросы к эффективности пенсионного фонда под управлением НБРК. За год до этого, в октябре 2014 года, ЕНПФ приобретает облигации Азербайджанского интернационального банка на сумму 250 миллионов долларов. И это в момент, когда в Россия, лидер региона, оказалась в самом начале кризиса, и его последствия уже были очевидны для всех. В конечном итоге, волна девальваций и дефолтов уронит цену бумаг до 220 миллионов долларов по текущему курсу, и то благодаря внешней поддержке, без которой банк мог вообще объявить себя банкротом. Убыток от данной инвестиции сегодня превышает 10 миллиардов тенге.





Риски росли пропорционально и тому, как Нацбанк увеличивал сферы влияния и круг собственных интересов. Суперрегулятор уже тогда казался огромным неуправляемым кораблем, под тип Титаника, который на всей скорости несется на айсберг.





Первый же пункт предложения был об отказе от непрофильного бизнеса, для чего нужно было провести ревизию всех активов. Здесь много вопросов и по государственному кредитному бюро, на который потратили миллиарды тенге, а оно до сих пор так и не заработало. Более того, это убыточное начинание. Столько же вопросов по рейтинговому агентству и единому регистратору, которые вполне могли бы существовать самостоятельно. Даже доходные активы Нацбанка вполне могли бы быть частными, и в этом не было бы ничего зазорного. Необязательно же зарабатывать деньги, да и задача первоочередная — все же регулировать, а не управлять. КАСЕ, казахстанская биржа, вполне бы могла оставаться на сто процентов частной, даже монетная и банкнотная фабрика вполне могли приносить доход частникам и платить налоги. Более того, все очевиднее, что национальный банк разрастается в своих желаниях контролировать все и вся и отказаться от планов расширения сфер влияния. В частности, от вмешательства в конкурентную среду. Получая контроль над подобными институтами, НБ попадает в сферу конфликта интересов.





Тогда же предлагалось восстановить как самостоятельный надзорный орган АФН РК, прекратить полномочия КФН при НБ РК. По мнению экспертов, именно независимость этой организации позволяет отслеживать и давать оценку деятельности не только рынка, но и самого НБ. Скандалы последних месяцев, в которых замешан Национальный банк, напрямую связаны с отсутствием независимого контроля. Как бы то ни было, противостоять диктату главы института не может никто, особенно если напрямую ему подчиняется.





Нацбанк должен быть предельно открытым институтом, потому как от его деятельности и позиции зависит национальная безопасность и сохранение финансовой стабильности. Именно поэтому предлагалось на конкурсной основе создать и ввести во все действующие комитеты, собрания и заседания НБ РК общественных наблюдателей со сроком мандата 3 месяца, с правом доступа ко всем документам, не имеющим статус государственной тайны. Они не смогли бы влиять на решения НБ РК, но имели бы право получать оперативные ответы на запросы в любой форме, параллельно знакомя с ними общество через все доступные публичные источники.





Также было озвучено предложение вывести из состава НБ РК АО «Национальная инвестиционная корпорация национального банка Казахстана». Первым шагом хотя бы детализировать структуру инвестиций. До сих пор непонятно, почему это АО. Достаточно отдела при самом банке. Тем более что уже тогда впервые прозвучала мысль о том, что инвестициями пенсионных денег должны заниматься частные фонды, которые специализируются на повышении прибыли.





Одним из революционных предложений было прекратить действия АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов». Банки и вкладчики должны взаимодействовать на рыночных условиях, без финансовой поддержки со стороны государства. Независимый АФН должен сигнализировать рынку о проблемах в банковском секторе. Это поможет открыть новые перспективы для внутреннего рынка капитала.





Для экономики высвободится порядка 320,9 миллиардов тенге согласно отчету КФГД на 2014 год. Тогда это было два миллиарда долларов мертвых денег, сейчас их один, плюс доначисления. Как и два года назад, БВУ РК должны платить налог/оброк с тенговых депозитов в пользу КФГД, что, конечно же, влияет на стоимость кредитов. Также функция страхования депозитов противоестественна для рынка, общество должно самостоятельно выбирать инструменты для инвестирования, участвовать на открытых рынках, инвестировать в краудфандинговые системы.





В те дни оставались считанные недели до российского кризиса, и в воздухе уже пахло «жаренным». К тому же менее полугода прошло с момента девальвации. Тогда уже были очевидны просчеты системы, инсайдерские провалы и бенефициары от изменения финансовой погоды. Предложение сделать доступной информацию об интервенциях, а также прямых продажах валюты клиентам было как нельзя кстати, но данные до сих пор закрыты, и мы и понятия не имеем, кто, когда и зачем покупает доллары и евро. Разрешение платить налоги и платежи в бюджет экспортерам в валюте без обязательства предварительно ее конвертировать — из той же серии. Такая мера позволила бы снять напряжение с КАСЕ.





Ну и, конечно, вывести из состава Нацбанка ЕНПФ, детализировать структуру инвестиционного портфеля ЕНПФ, выдать полномочия вкладчикам на самостоятельное инвестирование средств, в т.ч. за пределы Казахстана. Сколько проблем сегодня можно было избежать, если бы наши предложения были восприняты серьезно. В первую очередь не было бы инфляционных потерь. Частники бы быстро все прогнали через инструменты, снижающие валютные риски. Тогда было понятно, что НБ РК просто так не откажется от контроля за триллионами тенге, поэтому, если правительство не считало такое изменение возможным, нужно было сделать абсолютно прозрачным процесс заимствования. Ввести систему полномочий и народный контроль через общественные слушания.





Тогда, почти два года назад, мы не предлагали тушить пожар, мы искали выходы, чтобы его не допустить, в частности, предлагали раз в неделю, Национальному банку проводить общественные слушания или открытую пресс-конференцию, на которой будет отвечать на вопросы о ситуации на рынке, в рамках компетенции определять планы, цели и задачи на ближайшую неделю. Ну и, конечно, открыть данные по всем компаниям и институтам, которые находятся в прямой или частичной собственности НБ, в соответствии с принципами open egov.





Сделай все это вовремя, уверен, мы не потеряли бы ни 20 миллиардов на удержании курса, ни 8 миллиардов от неправильного инвестирования, не получали бы отрицательные инвестдоходы по своим пенсионным накоплениям. Национальный банк должен стать регулятором, прекратить играть в бизнес и расти как мегакорпорация, расползаясь штатом по всей стране. Его задача — не допускать ошибок у игроков, а он сам игрок. Вечный конфликт интересов между тем, сколько заработать и как ограничивать аппетиты, всегда предрешен. Деньги всегда победят над разумом.