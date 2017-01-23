Айгуль Смаилова

Судья

специализированного межрайонного

экономического суда

Карагандинской области

Медиация, как способ разрешения споров и конфликтов

С принятием закона «О медиации» от 28 января 2011 года, у граждан появилась возможность досудебного урегулирования споров, возникающих из гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношений, а также рассматриваемые в ходе уголовного судопроизводства по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести.

Законодатель четко определил споры и конфликты, по которым процедура медиации не применяется:

- к спорам (конфликтам), затрагивающим или которые могут затронуть интересы третьих лиц, не участвующим в процедуре медиации, и лиц, признанных судом недееспособными;

- к спорам (конфликтам), возникающим из гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношений с участием физических и (или) юридических лиц, когда одной из сторон является государственный орган;

- по уголовным делам о коррупционных преступлениях и иным преступлениям против интересов государственной службы и государственного управления.

В соответствии с Международными стандартами процедура медиации проводится на следующих принципах:

- добровольности;

- равноправия сторон;

- независимости и беспристрастности медиатора;

- недопустимости вмешательства в процедуру медиации;

- конфиденциальности.

В Республике Казахстан медиаторы осуществляют свою деятельность как на профессиональной основе (профессиональный медиатор), так и на непрофессиональной основе.

Согласно ст.13 Закона «О медиации» организации медиаторов создаются в целях обеспечения материальных, организационно-правовых и иных условий оказания медиаторами услуг по проведению медиации. Организации медиаторов являются некоммерческими, негосударственными, самофинансируемыми и самоуправляемыми организациями и создаются в целях координации своей деятельности, разработки и унификации стандартов (правил) профессиональной деятельности медиаторов, порядка проведения медиации, порядка выплаты сторонами медиации вознаграждения медиаторам.

Деятельность медиатора в Республике Казахстан не является предпринимательской деятельностью. На основании п.1 ст. 20 Закона «О медиации» проведение медиации осуществляется по взаимному согласию сторон и при заключении между ними договора о медиации. В рамках указанного договора о медиации медиатору возмещаются все расходы, связанные с осуществлением медиации, в том числе производятся выплаты в виде вознаграждения.

Медиаторы призваны не только разрешать конфликты и споры, но и обеспечить идеологическое воспитание народа, внести свою лепту в формирование и развитие гражданского общества, в воспитании у народа чувства патриотизма, терпимости и уважительного отношения друг к другу, в формировании бесконфликтного общества. То есть заниматься профилактикой конфликтов.

Как правило, управление бизнесом сопровождается решением множества самых разнообразных задач, среди которых немаловажное место занимает урегулирование корпоративных, предпринимательских, трудовых конфликтов.

Большинство конфликтов между предпринимателями возможно урегулировать, путем обращения к медиатору (посреднику), который учитывая интересы всех сторон спора, и перспективы их отношений, в результате примирительной процедуры приведет участников конфликта к самостоятельной договоренности. Медиация не ставит своей целью рассудить стороны, в результате чего одна сторона будет проигравшей, а создать наиболее благоприятную, нейтральную среду для построения диалога между сторонами.

В ходе процедуры медиации стороны спора принимают решение по всем ключевым вопросам сами. Медиатор не навязывает им своего решения, не присоединяется к чьей-то позиции, он фокусирует внимание на интересах сторон, которые принимают решение, устраивающее всех.

Отметим, что медиация распространяется только на частные правоотношения, она не может применяться к правовым конфликтам, где одной из сторон выступает государственный орган. Медиация не распространяется на коррупционные правонарушения.

Медиация как процедура урегулирования конфликтов без обращения в суд появилась в 60-х годах прошлого века в странах англо-саксонского права - США, Великобритании и Австралии, затем во Франции, Бельгии, Германии.

Сегодня в мире медиация широко применяется в самых различных ситуациях, начиная со споров в сфере крупного бизнеса и заканчивая разделом имущества в ходе развода. Согласно международной статистике, через медиацию проходят 30-40 процентов всех споров, при этом положительный результат достигается в 85 процентах случаев.

К примеру, в Китае 20% споров разрешается при помощи примирительных процедур.

Внедрение ее в современное общество сопряжено с рядом сложностей:

недостаточная информированность общества о самой медиации, сферах ее применения и преимуществах перед судебным разбирательством;

отсутствие достаточного количества опытных и квалифицированных медиаторов.

Медиатор не представляет ничьи интересы, авторитет медиатора базируется лишь на качестве предоставляемых им услуг по поиску наилучших путей решения проблем.

Не всегда получив решение суда, можно быть уверенным, что судебное решение будет исполнено в кратчайшие сроки и в полном объеме. При этом, как показывает практика, в большинстве случаев, решения принятые сторонами в ходе проведения медиации исполняются добровольно и в кратчайшие сроки.

Медиатором ведется поиск альтернативного способа решения конфликтов, менее затратный, более психологически комфортный для физических и юридических лиц.

Любой спор имеет, по крайней мере, одно конструктивное решение, которое может быть найдено в результате примирительных процедур.

Добровольность участия, нейтральность посредника и полная прозрачность процедур, обеспечивают гарантии прав и исполнение принятых сторонами обязательств.