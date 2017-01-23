Казахстанского мальчика с синдромом "вялой кожи" будут лечить

В министерстве здравоохранения и социального развития РК пообещали помочь семье 4 -летнего Ернара Алибекова с синдромом «вялой кожи». Глава министерства Тамара Дуйсенова предложила маме мальчика, которая просила о помощи Зибенсе Тулепбергеновой реабилитационное лечение сына в Национальном центре детской реабилитации (НЦДР) , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЗСР РК.





После диагностических исследований мальчику назначат лечение и он будет находиться на постоянном контроле министерства.

Зибенсе Тулепбергеновой предложены варианты трудоустройства. Кроме того, МЗСР РК будет направлено ходатайство акиму г. Астаны о предоставлении жилья семье Тулепбергеновых.









Напомним, что ранее мать мальчика с синдромом «вялой кожи» просила власти города помочь решить проблему с жильем и дорогостоящим лекарством для сына, который родился нормальным, однако потом у него появились признаки страшной болезни.





Фото: dknews.kz



