Казахстанского мальчика с синдромом "вялой кожи" будут лечить
23 января 2017, 14:23
Матери мальчика Зибенсе Тулепбергеновой пообещали помочь с трудоустройством.
В министерстве здравоохранения и социального развития РК пообещали помочь семье 4 -летнего Ернара Алибекова с синдромом «вялой кожи». Глава министерства Тамара Дуйсенова предложила маме мальчика, которая просила о помощи Зибенсе Тулепбергеновой реабилитационное лечение сына в Национальном центре детской реабилитации (НЦДР), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЗСР РК.
После диагностических исследований мальчику назначат лечение и он будет находиться на постоянном контроле министерства.
Зибенсе Тулепбергеновой предложены варианты трудоустройства. Кроме того, МЗСР РК будет направлено ходатайство акиму г. Астаны о предоставлении жилья семье Тулепбергеновых.
Напомним, что ранее мать мальчика с синдромом «вялой кожи» просила власти города помочь решить проблему с жильем и дорогостоящим лекарством для сына, который родился нормальным, однако потом у него появились признаки страшной болезни.
Фото: dknews.kz
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