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Новости за сегодня

Переговоры по Сирии начались в Астане

 

Перед началом заседания делегатов «Астанинского процесса» министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов зачитал обращение Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент Zakon.kz.

«Приветствую участников переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Сложившаяся ситуация в Сирии обращает на себя внимание всего мирового сообщества. Вынуждены признать, что кровопролитный конфликт, продолжающийся на протяжении порядка шести лет, не принес ничего, кроме бед и горя в священный край, где переплетены разные цивилизации и культуры», - отметил Глава государства.

По его словам, Казахстан как миролюбивая страна и непостоянный член совета безопасности ООН заинтересован в установлении и укреплении безопасности и стабильности в регионе Ближнего Востока.

«Сегодняшняя встреча является яркой демонстрацией усилий международного сообщества, направленных на мирное урегулирование ситуации в Сирии. Казахстан считает, что единственным верным путем решения ситуации в Сирии должны быть переговоры, основанные на взаимном доверии и взаимопонимании. Выбор нашей страны, как места проведения сегодняшних переговоров, не случаен», - подчеркнул он.

Н. Назарбаев напомнил, что в 2015 году в Астане прошли два раунда переговоров между отдельными сирийскими оппозиционными группами.

«Мы выделили более 700 тысяч долларов для облегчения страданий сирийских беженцев, недавно отправили 500 тонн гуманитарной помощи в виде продуктов питания.

Выражаю уверенность, что встреча в Астане обеспечит необходимые условия для нахождения всеми заинтересованными сторонами приемлемого решения сирийского кризиса в рамках женевского процесса под эгидой ООН и внесет достойный вклад в дело установления мира и стабильности в Сирии», - указал Президент РК.

«Желаю результативных и плодотворных переговоров участникам Международной встречи по сирийскому урегулированию», - заключил Глава государства.

Как сообщалось ранее, в переговорах по Сирии в Астане принимают участие семь сторон: правительство и оппозиция Сирии, страны-гаранты перемирия Россия, Турция и Иран, спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура и посол США в Астане Джордж Крол в качестве наблюдателя. Согласно протоколу, стороны примут участие в официальном открытии встречи в 13:00 по местному времени (10:00 мск).

Делегацию правительства Сирии возглавляет постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, делегацию оппозиции - Мухаммед Аллюш из группировки «Джейш аль-Ислам». В марте 2016 года, на переговорах в Женеве, Джаафари заявлял, что не намерен садиться за один стол с Аллюшем.

 

Ксения Давыдова, Астана

 

23 января 2017, 14:26
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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