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Ученый: Современные дети никогда не будут водить автомобили

23 января 2017, 14:29

Полноценное будущее автономного транспорта наступит уже через 10-15 лет.


Родившиеся в 2017 году уже не будут знать, каково это - управлять автомобилем. Такое предположение высказал глава Института робототехники при Калифорнийском университете в Сан-Диего Хенрик Кристенсен, пишет Вести.ру.

По его словам, полноценное будущее автономного транспорта наступит уже через 10-15 лет. Все автопроизводители заявляют, что в течение ближайших пяти лет уже выведут на дороги серийные полностью беспилотные модели.

Ученый добавил, что любит водить, однако весь вопрос в том, сколько полезного времени люди теряют в дорожном трафике. К тому же, по оценкам Кристенсена, автопилот позволит увеличить объем нынешнего трафика вдвое, не меняя при этом дорожную инфраструктуру.

Более того, через 20 лет, по версии Кристенсена, само понятие личного автомобиля будет значительно пересмотрено. Автомобиль превратится в транспортный сервис, а не в объект личного имущества. Кристенсен напомнил, что сейчас личные автомобили огромное количество времени простаивают без дела. Владельцы приезжают на машинах на работу, после чего автомобили восемь часов стоят, затем возвращаются домой, и автомобиль снова просто занимает парковочное место до утра.

Фото: vesti.ru

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