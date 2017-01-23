Dodge показал Challenger SRT Demon

Dodge опубликовал второй видеотизер новой, самой экстремальной версии купе Challenger – Challenger SRT Demon. 26-секундный ролик под названием Reduction («Снижение») посвящен снижению массы автомобиля.





Автопроизводитель говорит, что по сравнению с «Адским котом» – нынешней топовой модификацией Challenger SRT Hellcat – «Демон» получился на 200 фунтов (90,7 кг) легче. Это означает, что новинка весит около 1927 кг. Судя по тизеру, масл-кар «похудел» за счет колесных дисков, тормозных механизмов, рулевого управления, подвески, внутренней отделки и оснащения.





Неделей ранее, когда было опубликовано первое видео, глава подразделения легковых автомобилей Fiat Chrysler Automobiles Тим Кунискис заявил, что Demon разработан для энтузиастов, которые понимают, что «даже полсекунды влияют на репутацию». Это был явный намек на изменение динамических характеристик, но точных данных пока нет. Для понимания, 717-сильный Hellcat набирает 96 км/ч (60 миль в час) за 3,5 секунды и может разогнаться до максимальных 320 км/ч. Очевидно, Demon должен развивать сотню примерно за 3 секунды. Станут ли для этого дорабатывать двигатель или ограничатся снижением массы – неизвестно. Подобно шестицилиндровому Challenger GT, восьмицилиндровый Challenger SRT Demon может получить полный привод.





В начале семидесятых годов «Демоном» называлась самая мощная комплектация Dodge Dart, а в 2007 году на моторшоу в Женеве был представлен концепт-кар с таким же именем. Новый Demon дебютирует в апреле на нью-йоркской выставке. До премьеры автопроизводитель будет выпускать по одному видеоролику раз в неделю.







