Чем известен избранник Баян Максаткызы

Накануне вечером телеведущая, актриса и продюсер Баян Максаткызы в своем Instagram-аккаунте сообщила , что выходит замуж за своего избранника – бизнесмена Турсенгали Алагузова. Эта новость взволновала поклонников и Zakon.kz решил рассказать, чем же известен избранник звезды.













Турсенгали Алагузову 47 лет, он родился 17 сентября 1969 года в Алматы в семье известного казахстанского дирижера Турума Алагузова.













С 1987 по 1989 год Турсенгали Алагузов отслужил в армии – в танковых войсках в Благовещенске. Затем поступил в сельскохозяйственный институт на специальность «Механизация сельского хозяйства», который закончил в 1993 году. После чего получил образование в Китае - в северо-западном университете города Си Янь.













Трудовую деятельность начал мастером цеха в 1992 году, в 1993-1997 годах занимался предпринимательской деятельностью.





Наибольшую известность предприниматель приобрел, возглавляя Совет Директоров компании «GALANZbottlers», которая выпускает Maxi Чай и другие безалкогольные напитки.





Широко известен бизнесмен и своей благотворительной деятельностью. Т.Алагузов является попечителем алматинского «Дома мамы». Там, по некоторым данным он и познакомился со своей будущей невестой – Баян Есентаевой. Как признавался сам бизнесмен, заниматься благотворительностью, в том числе спонсировать «Дом мамы», его подвигла судьба родной матери, которая выросла в детском доме. Именно она внушила сыну, что дети не должны расти без материнской ласки.













Кроме того, бизнесмен оказывает помощь организациям, занимающимся реабилитацией зависимых от алкоголя и наркотиков.





Что касается личной жизни, то «Турсенгали Алагузов – сторонник здорового образа жизни, увлекается горными лыжами и велосипедом. Женат, воспитывает дочь и сына». Однако в сети появлялась информация о том, что бизнесмен развелся со своей первой супругой. В его аккаунте в Instagram нет никаких упоминаний о супруге. А вот семейные фото с отцом и детьми он публиковал достаточно активно.













Его дочери Амине 26 лет, она родилась 17 октября 1990 года.













Сыну Арсену 20 лет, родился 30 июня 1996 года.





В одном из своих интервью Т.Алагузов рассказал о том, каких семейных ценностей придерживается его семья. «В нашей семье всегда царило спокойствие. Я не помню, чтобы в доме были крики или ругань. Вероятнее всего из-за очень сильной любви родителей. Стержнем спокойствия выступала мама. Отец всегда был чем-то занят, и раньше мы не понимали сути его занятости. Видели только то, что у него было очень много друзей, а наш дом постоянно утопал в цветах. После его концертов цветы плавали даже в ванной, ваз не хватало. Мы с супругой тоже стараемся создать в семье атмосферу покоя и уважительного отношения друг к другу», - поделился он.





Он также отметил, что главной составляющей крепкой семьи являются дружба, уважение к мнению членов семьи, взаимопонимание и поддержка.



