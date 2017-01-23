В Астане на переговорах по Сирии объявлен порядок выступлений

На открывшихся в понедельник в Астане переговорах по Сирии объявлен порядок выступлений , пишет , пишет РИА Новости





В начале встречи было объявлено, что первым выступает представитель делегации от Дамаска, затем – от сирийской оппозиции, РФ, Ирана, Турции, США и ООН. В соответствии с этим слово было передано постпреду Сирии при ООН, представляющему на переговорах сирийские власти.





Встреча в Астане стала первым случаем, когда делегации Дамаска и вооруженной оппозиции впервые сели за один стол переговоров. Как рассчитывает казахстанская сторона, встреча завершится через сутки.





Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.



