В Сенате рассмотрели законопроект «О судебно-экспертной деятельности»

Документ предусматривает передачу государственных функций по проведению судебных экспертиз из системы здравоохранения в министерство юстиции.

На расширенном заседании Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената рассмотрен проект закона «О судебно-экспертной деятельности», сообщает Zakon.kz.





Документ предусматривает передачу государственных функций по проведению судебных экспертиз из системы здравоохранения в министерство юстиции. Предполагается дальнейшее развитие института негосударственной (частной) судебной экспертизы путем формирования Палаты судебных экспертов РК. Кроме того, предусмотрены меры, направленные на повышение правовой защищенности граждан и организаций, участвующих в процессе производства судебной экспертизы.





Законопроект регламентирует права и обязанности органа судебной экспертизы и его руководителя, судебных экспертов, занимающихся судебно-экспертной деятельностью на основании лицензии. Регулируются особенности проведения единоличной, комиссионной и комплексной судебных экспертиз. Определены основания их производства, объекты исследования, сроки проведения, требования к содержанию экспертного заключения. Нормы проекта устанавливают гарантии прав и законных интересов лиц, в отношении которых проводится экспертиза.





Также на заседании рассмотрен в первом чтении сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебно-экспертной деятельности». Положения данного документы направлены на приведение законодательства в соответствие с нормами проекта закона «О судебно-экспертной деятельности».





Законопроектом вносятся поправки в Уголовно-процессуальный и Гражданский процессуальный кодексы, а также Кодекс об административных правонарушениях и Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения, а также законы «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан», «О некоммерческих организациях» и «О разрешениях и уведомлениях».





Законопроекты переданы на рассмотрение палаты.



