В Тегеране число пострадавших при обрушении многоэтажки приближается к 200

Всего ранения получили 194 человека, 44 из них были госпитализированы.

В Тегеране число пострадавших при обрушении многоэтажного дома приближается к 200 , передает , передает РИА Новости со ссылкой на представителя городского управления спасательной службы Хасана Абасси.





"Продолжается разбор завалов, к этому времени были идентифицированы тела двух пожарных", — приводит слова Абасси агентство IRNA.





Считающееся самой старой высоткой в Тегеране 17-этажное здание "Пласко" загорелось в четверг утром и обрушилось, когда внутри находилось большое число пожарных. Ранее сообщалось о семерых погибших и 84 раненых. По данным спасателей, всего ранения получили 194 человека, 44 из них были госпитализированы.



