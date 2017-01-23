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В Тегеране число пострадавших при обрушении многоэтажки приближается к 200

23 января 2017, 15:06

Всего ранения получили 194 человека, 44 из них были госпитализированы.


В Тегеране число пострадавших при обрушении многоэтажного дома приближается к 200, передает РИА Новости со ссылкой на представителя городского управления спасательной службы Хасана Абасси.

"Продолжается разбор завалов, к этому времени были идентифицированы тела двух пожарных", — приводит слова Абасси агентство IRNA.

Считающееся самой старой высоткой в Тегеране 17-этажное здание "Пласко" загорелось в четверг утром и обрушилось, когда внутри находилось большое число пожарных. Ранее сообщалось о семерых погибших и 84 раненых. По данным спасателей, всего ранения получили 194 человека, 44 из них были госпитализированы.

Фото AP Photo/ Ebrahim Noroozi

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