В Тегеране число пострадавших при обрушении многоэтажки приближается к 200
23 января 2017, 15:06
Всего ранения получили 194 человека, 44 из них были госпитализированы.
В Тегеране число пострадавших при обрушении многоэтажного дома приближается к 200, передает РИА Новости со ссылкой на представителя городского управления спасательной службы Хасана Абасси.
"Продолжается разбор завалов, к этому времени были идентифицированы тела двух пожарных", — приводит слова Абасси агентство IRNA.
Считающееся самой старой высоткой в Тегеране 17-этажное здание "Пласко" загорелось в четверг утром и обрушилось, когда внутри находилось большое число пожарных. Ранее сообщалось о семерых погибших и 84 раненых. По данным спасателей, всего ранения получили 194 человека, 44 из них были госпитализированы.
Фото AP Photo/ Ebrahim Noroozi
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