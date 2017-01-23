Shelby представил 750-сильный Mustang

На аукционе Barrett-Jackson состоялась премьера нового Shelby Super Snake. Этот автомобиль построен в честь 50-летия оригинального масл-кара с тем же названием.





За основу был взят дорестайлинговый Ford Mustang GT с 5,0-литровым V8. Уже в базовом исполнении от Shelby его мощность увеличена с 435 до 670 л.с. С опциональным нагнетателем отдачу можно поднять до 750 л.с. – это больше, чем у Dodge Challenger SRT Hellcat, до сих пор считавшегося самым мощным серийным масл-каром в мире. Новый Super Snake развивает 96 км/ч за 3,5 секунды и проезжает дрэговую дистанцию в четверть мили за 10,9 секунды.





По словам нового президента Shelby American Гэри Паттерсона, подбирая характеристики для юбилейной машины, компания сравнила Super Snake 1967-го и 2007 годов с другими автомобилями тех эпох и сохранила конкурентные преимущества нового автомобиля на том же уровне. «В мире, где полно стерильных автомобилей, новый Shelby Super Snake – это возврат ко временам, когда люди получали удовольствие от вождения», – заявил он.





Super Snake получил новый аэродинамический обвес, но в целом остался верен фирменному стилю Shelby, который в актуальном модельном ряду «Мустангов» представлен также автомобилем Shelby GT350 Mustang. Салон украсили юбилейными логотипами и еще рядом отличительных деталей. На приборной панели каждого экземпляра имеется индивидуальный номер – всего будет выпущено 500 машин. Цены начинаются с $69,995.





Ранее в этом месяце Ford представил в Детройте обновленный Mustang. Он получил переосмысленный дизайн, доработанные моторы, 10-ступенчатый автомат, адаптивную подвеску и цифровую приборную панель – среди прочего.



