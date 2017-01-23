В акимате Актау опровергли информацию о выдаче земли под ИЖС очередникам

Проблема выдачи земельных участков под ИЖС, как говорят в акимате Актау, актуальна, и в этом году не решится. В Актау в списках очередников на получение участков земли числится более 70 тысяч человек.





В социальных сетях появилась информация о том, что в скором времени очередники смогут получить землю в районе поселков Тельман и Акшукур Тупкараганского района. Эти слухи опроверг Ерулан Кенган, руководитель актауского городского отдела земельных отношений.





- На данный момент решения данного вопроса нет. Поскольку, согласно законодательству, чтобы выделять землю, в обязательном порядке должны быть готовые площадки, к которым должны быть подведены инженерные сети, все коммуникации. И только после этого можно распределять земельные участки. Но по генеральному плану в Актау такие площадки не предусмотрены. Прошел слух, что в Тупкараганском районе - в поселках Акшукур и Тельман - будут выделяться участки, но это не так, потому что это другой район, в котором есть свои граждане. В связи с этим каких-либо решений по выделению земельных участков, по крайней мере, в этом году, нет, - отметил Ерулан Кенган.





Информацию, которая распространяется в социальных сетях, руководитель городского отдела земельных отношений назвал ложной. Достоверные сведения, по словам Ерулана Кенгана, можно получить на сайте акимата Актау.





- Вся информация о выделении квартир и так далее оперативно появляется на сайте акимата Актау. Там есть раздел «социальная сфера», где указаны электронные очереди на выдачу квартир и земельных участков. Не обязательно приходить в акимат, стоять в очереди, на этом сайте все указано и там можно все отслеживать, - отметил Ерулан Кенган.





Напомним, выдачу земельных участков в Мангистауской области приостановили из-за отсутствия средств на подготовку площадок под ИЖС еще в 2014 году. В Мангистау с тех пор в очереди на получение участков стоят 146 тысяч 316 человек. Свободная территория, как отмечал заместитель акима города Нурлыбай Аккулов, в Актау есть за предприятием ТОО «МАЭК-Казатомпром», но в настоящий момент участки, расположенные там, в генеральном плане не обозначены, а значит не могут быть выданы под строительство.



