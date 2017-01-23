Карякин сыграл вничью с американцем на шахматном турнире в Нидерландах
23 января 2017, 15:22
Турнир завершится 29 января.
Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с американцем Уэсли Со в восьмом туре шахматного турнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Об этом сообщает «Р-Спорт».
Партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась после 22-го хода.
Другой россиянин, Ян Непомнящий, черными сыграл вничью с голландцем Люком ван Вели, а Дмитрий Андрейкин черными проиграл индийцу Башкарану Адхибану.
Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен черными проиграл венгру Рихарду Раппорту.
Супертурнир в Нидерландах проводится с 1938 года. Из советских и российских шахматистов на нем побеждали Тигран Петросян, Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победу одержал Карякин, представлявший тогда Украину.
Фото: Mary Altaffer/ AP Photo
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