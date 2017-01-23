Певец-бас Андрей Триллер споет на сцене "Астана-Опера"

Солист Новосибирского театра оперы и балета, талантливый певец-бас Андрей Триллер выступит в партии философа Коллена в спектакле «Богема» великого итальянского композитора Дж. Пуччини на сцене Большого зала «Астана Опера». 29 января за дирижерский пульт встанет Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов , сообщает пресс-служба театра.





За плечами замечательного певца Андрея Триллера несколько десятков партий, исполненных на оперной сцене, а кроме того – обширный камерный репертуар. Способность приковывать к себе внимание публики и удерживать его на протяжении всего вечера вокалист много раз успешно демонстрировал во время гастрольных выступлений в России и за рубежом.



Партии богемных друзей Коллена исполнят звезды казахстанской оперной сцены, ведущие солисты театра: поэт Рудольф – Заслуженный деятель Казахстана, Заслуженный артист Татарстана Нурлан Бекмухамбетов, художник Марсель – Заслуженный деятель Казахстана Сундет Байгожин и музыкант Шонар – солист театра Евгений Чайников. В роли нежной белошвейки Мими выступит Заслуженный деятель Казахстана Айгуль Ниязова, кокетливая, обворожительная певица Мюзетта – Заслуженный деятель Казахстана Салтанат Ахметова. Музыкальный руководитель спектакля – Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдинов, режиссер-постановщик – Народный артист России Юрий Александров.



