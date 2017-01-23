Певец-бас Андрей Триллер споет на сцене "Астана-Опера"
23 января 2017, 15:30
Партии богемных друзей Коллена исполнят звезды казахстанской оперной сцены, ведущие солисты театра:.
Солист Новосибирского театра оперы и балета, талантливый певец-бас Андрей Триллер выступит в партии философа Коллена в спектакле «Богема» великого итальянского композитора Дж. Пуччини на сцене Большого зала «Астана Опера». 29 января за дирижерский пульт встанет Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов, сообщает пресс-служба театра.
За плечами замечательного певца Андрея Триллера несколько десятков партий, исполненных на оперной сцене, а кроме того – обширный камерный репертуар. Способность приковывать к себе внимание публики и удерживать его на протяжении всего вечера вокалист много раз успешно демонстрировал во время гастрольных выступлений в России и за рубежом.
Партии богемных друзей Коллена исполнят звезды казахстанской оперной сцены, ведущие солисты театра: поэт Рудольф – Заслуженный деятель Казахстана, Заслуженный артист Татарстана Нурлан Бекмухамбетов, художник Марсель – Заслуженный деятель Казахстана Сундет Байгожин и музыкант Шонар – солист театра Евгений Чайников. В роли нежной белошвейки Мими выступит Заслуженный деятель Казахстана Айгуль Ниязова, кокетливая, обворожительная певица Мюзетта – Заслуженный деятель Казахстана Салтанат Ахметова. Музыкальный руководитель спектакля – Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдинов, режиссер-постановщик – Народный артист России Юрий Александров.
Главный хормейстер театра «Астана Опера», кавалер ордена «Курмет» Ержан Даутов является хормейстером-постановщиком и дирижером многих оперных спектаклей, в числе которых: «Біржан-Сара» М. Толебаева, «Травиата» Дж. Верди, «Мадам Баттерфляй», «Тоска», «Богема» Дж. Пуччини и др.
- Во-первых, надо сказать, что я не раз дирижировал этим спектаклем в театре имени К. Байсеитовой. «Богема» – это одна из моих любимейших опер. Считается, что именно по операм Дж. Пуччини можно определить уровень мастерства дирижера. Это невероятно красивые, но очень сложные для дирижирования произведения, - сказал Ержан Даутов.
Начало в 18.00, стоимость билетов от 500 тенге.
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