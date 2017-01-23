Прокурор запросил для Бигельды Габдуллина 5 лет ограничения свободы
23 января 2017, 15:41
Гособвинение просит суд о не связанном с реальным лишением свободы наказании для главреда Central Asia Monitor Бигельды Габдуллина.
Сторона обвинения просит суд назначить наказание в виде пяти лет ограничения свободы для главного редактора газеты Central Asia Monitor и директора сайта radiotochka.kz Бигельды Габдуллина, преданного суду по обвинению в вымогательстве.
Сторона обвинения считает, что факт вымогательства Габдуллиным финансовых средств от четырех государственных органов доказанным. "Возможно наказание, не связанное с содержанием под стражей. Применить к Габдуллину меру наказания в виде пяти лет ограничения свободы без конфискации. Освободить в зале суда", — зачитал прокурор Айтжанов. Главное слушание по делу Бигельды Габдуллина началось 17 января в специализированном межрайонном суде по уголовным делам по городу Астаны, журналистам по требованию прокурора и потерпевших запретили вести аудио-, видео- и фотофиксацию происходящего на процессе.
Напомним, 16 ноября с санкции районного суда №2 Алматинского района Астаны в отношении Бигельды Габдуллина избрана мера пресечения «арест», он обвиняется в вымогательстве бюджетных денежных средств с должностных лиц в пользу подконтрольных СМИ.
Пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции сообщило, что Габдуллин, используя подконтрольные СМИ CentralAsiaMonitor и Radiotochka.kz, активизировал информационную атаку в отношении руководителей государственных органов путем публикаций негативных материалов, порочащих деловую репутацию. В дальнейшем Габдуллин за прекращение критики вымогал с должностных лиц государственные заказы для данных медиаресурсов. Они, в свою очередь, лоббировали компании Габдуллина и обеспечивали заключение договоров о государственных закупках.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Максим Маслов
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4840616-f474381e25051a751fdee8bb92507097
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также
Загрузка...