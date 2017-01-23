Прокурор запросил для Бигельды Габдуллина 5 лет ограничения свободы

Гособвинение просит суд о не связанном с реальным лишением свободы наказании для главреда Central Asia Monitor Бигельды Габдуллина.

Сторона обвинения просит суд назначить наказание в виде пяти лет ограничения свободы для главного редактора газеты Central Asia Monitor и директора сайта radiotochka.kz Бигельды Габдуллина, преданного суду по обвинению в вымогательстве.