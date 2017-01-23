Аким Карагандинской области рассказал, откуда у его подчиненных уши растут

Чиновникам попало от Нурмухамбета Абдибекова за то, что они не занимаются освоением залежных земель.

Аким Карагандинской области сегодня отчитал своих подчиненных за плохую работу. От шефа попало акимам сельских районов. Они, несмотря на поручение сверху, не выполнили план по введению сельхозоборот свободных и залежных земель, сообщает NV





По плану в 2016 году в сельхозоборот нужно было ввести 418 гектаров угодий – это и пастбища, и пашни. На деле же оказалось, что чиновники не справились с этой работой. Им удалось отдать крестьянам только 360 гектар земли. А это только 87 процентов от плана. В лидерах оказались Абайский и Актогайский районы, а в аутсайдерах – Жанааркинский и Улытауский. Причем первые перевыполнили свои планы, и вторые отработали в ноль.





— Почему один делает что-то, а другой сидит и ждет?! – возмутился Нурмухамбет Абдибеков. – Если причина в людях, так и скажите: Я же вижу, что субъективный фактор здесь присутствует. Его явно видно! Уши торчат!





Земельной инспекции тоже досталось. Ее сотрудники должны работать вместе со специалистами управления земельных отношений. Но аким области согласованности в их действиях не увидел.





— Нужно понять: вы с инспекцией эффективно работаете или нет, — отметил Нурмухамбет Абдибеков. – Если нет, так и скажите: «Инспекция спит! Я ее пинал, а она не двигается ни черта! Я ее сориентировал, все данные дал, а она собрала штрафов на 2 миллиона 300 тысяч тенге. Курам на смех! Поэтому я не выполнил план!» Вот эффективность! А если так как вы, друг друга по головке гладить, тогда, конечно, никто работать не будет!



